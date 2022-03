Pourquoi la "Covid de longue durée" n'est pas forcément responsable de la fatigue des enfants : Les symptômes révélateurs sont JUSTE aussi fréquents chez les jeunes qui n'ont jamais eu le virus, selon les données officielles (Daily Mail)

Pourquoi le "long Covid" n'est pas forcément responsable de la fatigue des enfants : Les symptômes révélateurs sont JUSTE aussi fréquents chez les jeunes qui n'ont jamais eu le virus, selon les données officielles.

Article originel : Why 'long Covid' may not actually be to blame for fatigue in children: Tell-tale symptoms are JUST as common in youngsters who've never had the virus, official data shows

Daily Mail, 01.03.22



Selon l'Office for National Statistics, la Covid de longue durée n'est apparue que chez 1 % des moins de 11 ans.

47,5 % des enfants testés positifs en Angleterre ont signalé des symptômes durables.

46,6 % ont signalé les mêmes symptômes mais n'ont pas été testés positifs à partir de mars 2020...

