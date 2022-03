Quand le président Zelensky donne des leçons en public au président helvète

Hier en direct de la capitale suisse, à Bern, le président Zelensky est intervenu en direct. Il intervenait par visioconférence devant un public de manifestants et le président suisse, Ignazio Cassis. Durant cette intervention, il ne s'est pas privé de lui donner des leçons notamment en dénonçant les oligarques russes en Suisse qui soutiendraient la guerre russe de Vladimir Poutine et le rôle de l'entreprise Nestlé et des banques suisses qui continuent à investir en Russie et à accueillir les fonds des oligarques selon Zelensky. Cela frisait la correction et le président ukrainien n'a pas fait dans la dentelle au risque de froisser son hôte.



Le Monde 19.03.22 19h50 Zelensky s’adresse aux Suisses en direct ; blâme Nestlé et les banques ...Les participants au rassemblement, parmi lesquels le président suisse Ignazio Cassis monté sur scène avec des diplomates ukrainiens, ont pu suivre ses neuf minutes de discours, traduit en allemand, malgré des problèmes techniques passagers. « Ça fait mal », a poursuivi M. Zelensky, à propos des banques. « L’argent des gens qui ont lancé cette guerre est dans vos banques. Aidez-nous à lutter contre ça. Pour que ces fonds soient gelés, a-t-il plaidé. Il est nécessaire de geler complètement les actifs de ces gens et leurs comptes bancaires. C’est un grand combat, mais vous pouvez le faire. »...

IBT 19 .03.22 Zelensky critique les banques suisses et Nestlé pour leur comportement habituel avec la Russie. Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reproché à des entreprises, dont Nestlé, de continuer à faire des affaires avec la Russie comme si de rien n'était, "même si nos enfants meurent", dans un discours prononcé en direct lors d'un rassemblement en Suisse. Zelensky a exhorté les entreprises suisses à cesser de faire des affaires en Russie et a demandé aux banques du pays de geler les fonds appartenant à l'élite du Kremlin. S'adressant à un rassemblement devant le Parlement suisse à Berne, Zelensky a condamné les entreprises qui ont maintenu leurs activités malgré le siège de Mariupol. Les milliers de manifestants rassemblés sur la place du Palais fédéral ont entendu le discours de neuf minutes de Zelensky traduit en allemand, bien que des problèmes techniques aient interrompu la vidéo en provenance de Kiev. Zelensky a critiqué les entreprises suisses qui continuent à faire des affaires en Russie, en pointant du doigt le géant de l'alimentation Nestlé. Le slogan de l'entreprise est "bonne nourriture, bonne vie", a-t-il déclaré. "Les affaires marchent en Russie même si nos enfants meurent et que nos villes sont détruites", et alors que les habitants de Mariupol sont "sans nourriture, sans eau, sans électricité, sous les bombardements". Zelensky a déclaré qu'il était "douloureux" que les personnes à l'origine du conflit disposent de fonds cachés en Suisse. "L'argent des personnes qui ont déclenché cette guerre est dans vos banques. Aidez-nous à combattre cela. Faites en sorte que leurs fonds soient gelés", a-t-il déclaré, les exhortant à rejoindre la "lutte contre le mal"....







Pourtant, la Suisse semble avoir perdu dans ce conflit OTAN/ Russie son statut de pays neutre, au risque de perdre son prestige international sur le plan diplomatique (les négociations se font à présent via la Turquie, Israël et la Biélorussie), et s'est rallié aux concerts de sanctions de l'OTAN, des USA et de l'UE. Il y a même des membres de l'armée et des partis politiques qui pousseraient à l'augmentation de l'armement et à rejoindre l'OTAN.



Mais visiblement cela ne suffisait pas pour l'intransigeant président Zelensky qui l'a fait savoir en public au président de la confédération helvétique.