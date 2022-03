Quand Tulsi Gabbard ancienne représentante au Congrès et vétéran US, lançait en 2021 un avertissement sur une guerre potentielle avec la Russie sur Fox News (Vidéo)

S'exprimant à la télévision en 2021, l'éminente politicienne étatsunienne et vétéran de la guerre en Irak Tulsi Gabbard a exposé les conséquences d'une guerre avec la Russie au sujet de l'Ukraine. Compte tenu des milliers d'armes nucléaires que les États-Unis et la Russie ont pointées l'un vers l'autre, elle a déclaré qu'un échange nucléaire "entraînerait pour chacun d'entre nous un coût qui se traduirait par une mort atroce et une souffrance dépassant l'entendement".