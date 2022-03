Quelques questions et réflexions sur la guerre en Ukraine

Comme nous essayons de couvrir tant bien que mal la guerre russe en Ukraine avec des infos essentiellement atlantistes, n'ayant plus accès à RT, Sputnik, TASS, RIA par la décision quasi totalitaire de l'UE, des questions et des réflexions critiques nous sont venues au cours de la réalisation de nos flash info sur la situation en Ukraine.



Voici les questions livrées pêle-mêle que nous essayerons d'approfondir par la suite :



1. Poutine a-t-il été piégé par l'OTAN pour finalement intervenir militairement en Ukraine ?



2. Pourquoi le 23.02.22, Zelensky, dans un contexte particulièrement tendu, a déclaré à la conférence sur la sécurité de Munich qu'il pourrait ne pas respecter le Mémanrodum de Budapest à propos de l'armement ukrainien sous-entendant une possibilité d'accéder à l'arme nucléaire ?



3. Pourquoi les médias généralistes passent-ils sous silence l'action délétère des milices néo-nazies en Ukraine et particulièrement dans l'Est notamment dans le Donbass depuis 2014-2015 ?



4. L'assaut sur Kiev n'est-il qu'un leurre pour focaliser les forces armées ukrainiennes (FAU) sur la capitale et en profiter pour attaquer tous azimuths dans le Sud et l'Est comme le prétendent certains experts ?



5. Quel est le rôle des FAU et de leurs milices néo-nazies (Secteur droit, Azov...) dans l'accès des civils aux corridors humanitaires notamment à Marioupol.



6. Qu a bombardé l'hôpital pédiatrique ?



7. Retour sur l'affaire des Mig-29. Les USA ont déclaré qu'ils n'accepteraient pas les Mig polonais mais en fait il s'agit d'un jeu de ping-pong entre la Pologne et les USA. Pour rappel, les USA ont déclaré qu'ils étaient prêts à envoyer des avions de guerre à la Pologne pour qu'elle les transmette à l'Ukraine, Les Russes ont clairement dit que les pays acceptant ces avions et les fournissant à l'Ukraine seraient considérés comme des co-belligérants. Finalenent, la Pologne a trouvé le moyen de renvoyer la balle aux USA en leur proposant de leur fournir leur propre Mig-29 pour qu'ils les utilisent comme bon leur semble et les envoient eux-même en Ukraine, Les Etats-Unis se sont finalement défilés.



8. Quels jeux jouent les Etats-Unis en poussant les Européens à renoncer au gaz et pétrole russes ?



9. Est-il vrai que le but initial des Etats-Unis était de faire capoter le projet de gazoduc NordStream2 devant acheminer le gaz de la Russie à l'Allemagne. Actuellement ce projet semble enterré.



10. Les USA instrumentalisent-ils cette guerre pour affaiblir la Russie et l'UE afin de se retrouver comme partenaire important dans la livraison de gaz et d'énergie aux Européens et de détourner l'UE et notamment l'Allemagne de la Russie ?



11. Y a-t-il des laboratoires avec des armes biologiques (agents pathogènes mortels) subventionnés par les USA en Ukraine comme le prétendent les Russes ?

12. Combien de pertes ont subi les Russes dans cette guerre avec l'Ukraine ? 500 soldats comme le prétend Poutine, 2000 comme le prétend Oryx, 2000 à 4000 comme le prétendent les Etats-Unis ou bien 11000 comme le prétendent les Ukrainiens