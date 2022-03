Racisme médiatique. C'est différent, ils sont blancs : Les médias ignorent les conflits dans le monde pour se concentrer sur l'Ukraine (MintPress News)

C'est différent, ils sont blancs : Les médias ignorent les conflits dans le monde pour se concentrer sur l'Ukraine Article originel : It’s Different, They’re White: Media Ignore Conflicts Around the World to Focus on Ukraine Par Alan Macleod @AlanRMacLeod MintPressNews, 2.03.22

Une analyse de MintPress News a révélé qu'en une seule semaine, Fox News, le New York Times, le Washington Post, CNN et MSNBC ont publié près de 1 300 articles distincts sur l'invasion de l'Ukraine, deux articles sur l'attaque de la Syrie, un sur la Somalie et aucun sur la guerre menée par les Saoudiens au Yémen (soutenue par les Etats-Unis, NdT).



KIEV, UKRAINE - Nous vivons une époque dangereuse. Partout dans le monde, des actions militaires intenses ont lieu. Rien que la semaine dernière, la Russie a lancé une vaste invasion militaire en Ukraine ; l'Arabie saoudite a effectué des dizaines de frappes au Yémen ; Israël a lancé une vague de tirs de missiles meurtriers contre la Syrie ; et les États-Unis ont relancé leur campagne de bombardements en Somalie.

Ces quatre incidents meurtriers se sont produits simultanément. Pourtant, à en juger par la couverture médiatique, il est très peu probable que beaucoup soient au courant des trois derniers. Une étude de MintPress News portant sur cinq grands médias occidentaux a révélé que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait l'objet d'une attention considérable, tandis que les autres événements ont été à peine mentionnés, voire pas du tout.

Au total, au cours de la semaine du lundi 21 février au dimanche 27 février, Fox News, le New York Times, le Washington Post, CNN et MSNBC ont publié près de 1 300 articles distincts sur l'invasion de l'Ukraine, deux articles sur l'attaque de la Syrie, un sur la Somalie et aucun sur la guerre menée par l'Arabie saoudite au Yémen.

Les données de l'étude ont été collectées à l'aide de la base de données d'actualités Factiva, qui a ensuite été croisée avec les recherches effectuées sur les sites Web des organes d'information respectifs, et également vérifiée par rapport à des recherches précises sur Google pour générer un total final. Un graphique visualisant la disparité de la couverture au cours de ces sept jours peut être consulté ci-dessous...

