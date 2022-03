Rapports sur les décès post-vaccinaux d'enfants publiés dans le VAERS (HART)

Rapports sur les décès d'enfants dans le VAERS (US Vaccine Adverse Event Reporting System)

Article originel : Reports of child deaths in the VAERS (US Vaccine Adverse Event Reporting System)

Health Advisory & Recovery Team, 17 mars 2022 Tous les risques, aucun bénéfice Le US Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) a recensé 28 rapports de décès d'enfants survenus dans les 6 semaines suivant l'administration d'un vaccin contre la covid. Comme il est indiqué dans chaque rapport du VAERS, la soumission d'un rapport "ne signifie pas que le vaccin a causé ou contribué à l'événement indésirable". Il faut se rappeler que, rarement, des enfants meurent d'accidents cardiaques soudains et inattendus et que ceux-ci peuvent être survenus par coïncidence après la vaccination. Cependant, étant donné les signaux provenant d'autres pays d'une augmentation des cas de myocardite après la vaccination, ajoutés au bénéfice statistiquement nul de cette intervention pour les enfants, tout signal devrait signifier une pause immédiate dans le déploiement. En plus de la liste ci-dessous, il y a plus de 170 rapports de décès chez des personnes âgées de 18 à 29 ans.

Voici un résumé des rapports : Bébé de 5 mois allaité au sein : VAERS ID 1166062 Décédé 2 jours après la 2ème dose de la mère Mort par thrombocytopénie probablement due à la présence d'anticorps antiplaquettes dans le lait maternel après la vaccination.

Garçon de 1 an, Floride : VAERS ID 1261766 Décédé 2 jours après Moderna "Augmentation de la température corporelle, convulsions, décès".

Fille de 2 ans, Virginie : VAERS ID 1255745 Décédée 6 jours après la deuxième dose de Pfizer - dans le cadre d'un essai. Pas de maladie antérieure. La personne qui a signalé le cas craignait qu'elle ne soit retirée des données de l'essai. Ses coordonnées ont été supprimées du VAERS.

Fille de 5 ans, Iowa : VAERS ID 1890705 Décédée 4 jours après la vaccination Née avec des lésions cérébrales et sous ventilation à pression positive la nuit. Admise pour une infection respiratoire due à des virus et des bactéries non covalides et a fait un séjour aux soins intensifs pédiatriques. Après s'être suffisamment rétablie pour être transférée dans le service général, elle a été vaccinée le jeudi. Son état a continué à s'améliorer et elle est sortie le samedi, mais elle a été retrouvée morte le lundi matin par son père qui a tenté de la réanimer, ce qui a été poursuivi par le personnel ambulancier, mais elle a été déclarée morte au service des urgences.

Garçon de 7 ans, Washington : VAERS ID 2152560 Décédé 13 jours après la vaccination Obèse mais sans autre problème médical. Il a eu de la fièvre et était léthargique 24 heures avant le décès. Une ambulance a été appelée. Il a vomi pendant le trajet vers le service des urgences. Peu après son arrivée aux urgences, il est tombé en état de choc et a fait un arrêt cardiaque dont il n'a pu être réanimé.

Garçon de 8 ans, Mississippi : VAERS ID 2109625 Décédé 8 jours après la vaccination Pas de maladie antérieure. Mercredi matin, la mère a appelé pour dire qu'il avait des nausées et des vomissements mais pas de fièvre ni de douleurs abdominales. La mère n'était pas inquiète mais voulait un médicament anti-maladie pour son enfant. Jeudi soir, la mère l'a trouvé bleu et sans vie dans son lit. Le personnel des urgences a retrouvé un pouls à plusieurs reprises, mais il est mort peu après en soins intensifs.

Fille de 12 ans, Caroline du Sud : VAERS ID 1784945 Décédée 22 jours après la vaccination Elle souffrait du syndrome d'Edward (trisomie 18) depuis la naissance, accompagné d'une malformation cardiaque, et était alimentée par une sonde gastrique. Dans le VAERS, son décès a été signalé comme étant dû à une hémorragie des voies respiratoires. Le syndrome d'Edward ne prédispose pas les patients aux hémorragies. Homme de 13 ans, Minnesota : VAERS ID 1431289 Décédé 18 jours après la vaccination par Pfizer Pas de maladie antérieure. S'était remis d'une covidémie un an auparavant. A fait un arrêt cardiaque avec 15 minutes de RCP sur les lieux avant que la circulation spontanée ne revienne. Arrivé à l'hôpital avec un tube de ventilation en place. Le scanner cérébral a révélé une hémorragie cérébrale moyenne, provoquant une pression sur le cerveau, qui a été poussé hors de la base du crâne. Aucune circulation sanguine dans le cerveau n'était perceptible. Il a été ventilé pour permettre à la famille de faire ses adieux et de pratiquer les derniers sacrements.

Fille de 13 ans, Maryland : VAERS ID 1505250 et duplicata 1815096 Décédée 15 jours après la vaccination, le 27/7/21. Elle souffrait d'asthme mais n'avait pas d'autres maladies. La veille de son décès, elle a eu des nausées, des vomissements, des vertiges et un essoufflement. À 4 heures du matin, elle s'est levée pour aller aux toilettes et a perdu connaissance. Une ambulance a été appelée et l'a trouvée sans réaction avec un rythme cardiaque de 180 battements par minute. Après deux chocs avec un défibrillateur, son rythme cardiaque est resté anormal, mais il est tombé à 165 battements par minute et elle est devenue plus alerte. Aux urgences, son cœur continuait d'avoir un rythme anormal (tachycardie ventriculaire et fibrillation ventriculaire) et on a tenté plusieurs séries de réanimation avec des compressions thoraciques, une défibrillation et des médicaments. Elle a été déclarée morte au service des urgences.



Garçon de 13 ans, lieu inconnu : VAERS ID 1406840 Décédé 3 jours après la vaccination Pfizer, le 16 juin 2021. "Symptômes semblables à ceux de la grippe pendant 2 jours, puis il a été retrouvé décédé. Pas de maladie antérieure.



Garçon de 13 ans, lieu inconnu : VAERS ID 1463061 Décédé 3 jours après la vaccination par Moderna Antécédents médicaux non signalés. Pas de détails supplémentaires.

Garçon de 14 ans, New Jersey : VAERS ID 2148498 Décédé 3 jours après la vaccination Hémorragie cérébrale due à la rupture d'un anévrisme.

Garçon de 15 ans, New Hampshire : VAERS ID 1187918 Décédé 3 à 4 jours après la deuxième dose de Moderna. Plusieurs problèmes de santé dont le syndrome de Down. A fait un arrêt cardiaque et a été admis aux soins intensifs avant de mourir. Ce rapport a été retiré du VAERS.

Garçon de 15 ans, Colorado : VAERS ID 1242573 Décédé 2 jours après la vaccination. Pas de maladie antérieure. Décédé d'une "insuffisance cardiaque".

Garçon de 15 ans, Californie : VAERS ID 1382906 Décédé 23 jours après la vaccination. Pas de maladie antérieure. Mort inexpliquée dans les 48 heures. Garçon de 15 ans, Michigan : VAERS ID 1243487 Décédé 8 jours après la vaccination. Suicide avec un fusil de chasse. Fille de 16 ans, Wisconsin : VAERS ID : 1243516 et 1225942 Décédée 11 jours après la vaccination par Pfizer. Pas de maladie antérieure mais sous contraception orale. Embolie pulmonaire bilatérale de grande ampleur.

Fille de 16 ans, Géorgie : VAERS ID 1865389 Décédée 2 jours après la vaccination Avait presque terminé un traitement pour une leucémie infantile. Obésité, diabète et hypertension. A été traitée aux soins intensifs mais on ne sait pas si elle a été admise avant ou après la vaccination et pourquoi elle a été admise. Décédée d'une défaillance multi-organique. Fille de 16 ans, Missouri : VAERS ID : 1823671 Décédée peu après la deuxième dose du vaccin Pfizer. Pas d'autres détails. Fille de 16 ans, Texas : VAERS ID 1757635 Décédée un jour après la vaccination. Auparavant en bonne santé. "Fatigue puis mort"

Fille de 16 ans, Wisconsin : VAERS ID 1854668 Décédée 3 jours après la 2ème dose, le 10 septembre 2021. Avait un problème respiratoire rare provoquant des excroissances bénignes dans le système respiratoire (papillomatose respiratoire récurrente et papillomatose trachéale). Antécédents de cancer du poumon à cellules squameuses traité par chimio et radiothérapie. S'est plaint de fatigue et de muscles douloureux deux jours après la vaccination et a été retrouvé mort le lendemain. "Il y avait des quantités excessives de sang ainsi que de gros caillots de sang qui semblent être venus par voie vaginale".

Garçon de 16 ans, Californie : VAERS ID : 1466009 Décédé 27 jours après la vaccination Pfizer. Aucune maladie antérieure. "Mon fils est mort, alors qu'il suivait son cours de mathématiques sur Zoom. Nous attendons l'autopsie car les médecins n'ont rien trouvé. C'était un garçon en bonne santé, il avait un bon indice scolaire, il voulait être ingénieur civil. Il était la meilleure chose dans ma vie. Il n'avait aucun symptôme antérieur. J'étais avec lui une heure avant et mon assistant l'a vu 20 minutes avant et il ne présentait aucune irrégularité." Un garçon de 16 ans, Pennsylvanie : VAERS ID 1475434 Décédé 6 jours après la vaccination Pfizer Antécédents d'hypertrophie cardiaque. "Le patient est mort 6 jours après avoir reçu la dose n°2"

Garçon de 16 ans, Géorgie : VAERS ID 1386841 Décédé 4 jours après la vaccination par Pfizer. Antécédents de TDAH. Aucune autre maladie. S'est plaint de maux de tête et de maux d'estomac pendant 2 jours après la deuxième dose mais a dit qu'il s'était rétabli. Trouvé le jour suivant mort dans son lit.

Garçon de 16 ans, lieu inconnu : VAERS ID 2087388 Décédé après la vaccination Moderna. Aucun détail n'est donné. Cause du décès inconnue. Fille de 17 ans, Washington : VAERS ID 1828901 Décédée 38 jours après la vaccination. A eu une covidie en août 2021. A été vaccinée un mois plus tard et a reçu une seconde dose 12 jours plus tard. S'est présentée aux urgences après 48 heures de douleurs thoraciques et d'essoufflement. L'ECG a montré les signes d'une crise cardiaque (élévation du segment ST) et les analyses de sang ont montré des signes de lésions cardiaques. L'échographie du cœur a montré que son fonctionnement était très inférieur à la normale (fraction d'éjection de 40 à 45 %). La fréquence cardiaque a augmenté et la crise cardiaque s'est prolongée, après quoi elle a fait un arrêt cardiaque et les tentatives de réanimation ont échoué. On pense que le décès est dû à une myocardite.

Femme de 17 ans, Wisconsin : VAERS ID 1199455 et 1218081 Décédée 8 jours après la vaccination. Spina bifida et scoliose. La patiente a signalé des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques ; elle a subi un arrêt cardiaque et est décédée d'une embolie pulmonaire. Garçon de 17 ans, Ohio : VAERS ID 1307657 Décédé 4 jours après la vaccination. Suicide.