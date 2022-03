Répression au Tchad : des ONG réclament justice (Deutsche Welle)

Tournons La Page et deux autres structures demandent justice pour des victimes de répression au Tchad. De graves violences ont marqué la prise du pouvoir par Mahamat Idriss Déby.

Au Tchad, un groupe d'ONG réclame justice pour les victimes de la répression ayant marqué la prise du pouvoir, il y a près d'un an, par Mahamat Idriss Déby. La répression des manifestations pacifiques aurait fait au moins 20 morts, 152 blessés et 849 arrestations en seulement huit mois, rappellent le mouvement Tournons La Page, la coalition Tournons La Page Tchad et l'ONG Agir ensemble pour les droits humains.

Alors que le pays se prépare à un dialogue national, ces ONG publient un rapport qui dénonce une poursuite des violations des libertés fondamentales et exigent une réaction conséquente des partenaires occidentaux du Tchad...

