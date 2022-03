Reuters, BBC et Bellingcat ont participé à des programmes secrets financés par le ministère britannique des Affaires étrangères pour "affaiblir la Russie", selon des documents divulgués (The Grayzone)

Reuters, BBC et Bellingcat ont participé à des programmes secrets financés par le ministère britannique des Affaires étrangères pour "affaiblir la Russie", selon des documents divulgués.

Article originel : Reuters, BBC, and Bellingcat participated in covert UK Foreign Office-funded programs to “weaken Russia,” leaked docs reveal

Par Max Blumenthal

The Grayzone, 20.02.22





De nouveaux documents ayant fait l'objet d'une fuite révèlent la participation de Reuters et de la BBC à des programmes secrets du FCO britannique visant à provoquer un "changement d'attitude" et à "affaiblir l'influence de l'État russe", aux côtés d'entreprises de renseignement et de Bellingcat.

Selon une série de documents ayant fait l'objet d'une fuite, le ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCO) a parrainé Reuters et la BBC pour mener une série de programmes secrets visant à promouvoir un changement de régime en Russie et à affaiblir son gouvernement en Europe orientale et en Asie centrale.

Les documents divulgués montrent que la Fondation Thomson Reuters et BBC Media Action participent à une campagne secrète de guerre de l'information visant à contrer la Russie. Travaillant par l'intermédiaire d'un département secret du ministère britannique des Affaires étrangères, connu sous le nom de Counter Disinformation & Media Development (CDMD), les organisations médiatiques ont opéré aux côtés d'un ensemble de sous-traitants du renseignement dans une entité secrète connue sous le nom de "Consortium".

Grâce à des programmes de formation de journalistes russes supervisés par Reuters, le ministère britannique des Affaires étrangères cherchait à produire un "changement d'attitude chez les participants", favorisant un "impact positif" sur leur "perception du Royaume-Uni."

"Ces révélations montrent que lorsque les députés s'insurgeaient contre la Russie, les agents britanniques utilisaient la BBC et Reuters pour déployer précisément les mêmes tactiques que les politiciens et les commentateurs des médias accusaient la Russie d'utiliser", a déclaré à The Grayzone Chris Williamson, un ancien député travailliste britannique qui a tenté d'appliquer un examen public aux activités secrètes de la CDMD et qui a été repoussé pour des raisons de sécurité nationale.

"La BBC et Reuters se présentent comme des sources d'informations mondiales irréprochables, impartiales et faisant autorité", a poursuivi Williamson, "mais toutes deux sont maintenant gravement compromises par ces révélations. Deux poids deux mesures comme celui-ci ne font que jeter davantage de discrédit sur les politiciens de l'establishment et les médias d'entreprise."...



Lire la suite