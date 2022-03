Les Houthis attaquent l'Arabie Saoudite, incendie majeur de pétrole à Jeddah (MEM)

Les Houthis attaquent l'Arabie Saoudite, incendie majeur de pétrole à Jeddah Article originel : Houthis attack Saudi Arabia, major oil fire in Jeddah Middle East Monitor, 26.03.22

Le groupe Houthi a lancé une série d'attaques contre des sites en Arabie saoudite, causant de grandes pertes, notamment des frappes sur les réservoirs de pétrole d'Aramco dans la ville de Jeddah, sur la côte de la mer Rouge.

Le porte-parole des Houthis, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé les détails des attaques à grande échelle lancées par les Houthis avec des missiles balistiques et des drones. Il a indiqué que leurs forces ont visé les installations d'Aramco à Djeddah et les installations vitales de Riyad avec un lot de missiles ailés.

Il a souligné qu'un grand nombre de drones ont été dirigés vers Aramco à Jizan et Najran, et que les Houthis ont bombardé la raffinerie de Ras Tanura et la raffinerie de pétrole de Rabigh avec des drones.

Saree a également parlé de cibles bombardées dans les régions de Jizan, Dhahran Al-Janoub, Abha et Khamis Mushait, avec "un grand nombre de missiles balistiques".

Selon Saree, les Houthis ont menacé de mener : "Plus de frappes qualitatives contre la banque de cibles pour briser le siège".

Cette annonce rapide a été faite après que la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a détruit vendredi plusieurs drones et missiles chargés d'explosifs, visant la région sud du royaume, frappant des stations d'eau et d'électricité.

Reuters a cité une source affirmant qu'une installation de stockage appartenant à Aramco à Djeddah avait été touchée par une attaque.

Des photos publiées sur Twitter ont montré d'énormes incendies et un grand nuage de fumée s'élevant des réservoirs de pétrole d'Aramco à Djeddah.

D'autres comptes Twitter ont indiqué que la centrale électrique de Samtah avait été touchée, en plus de ce qui semble être un bombardement par drone visant la Compagnie nationale des eaux à Dhahran. Des images ont également montré la destruction d'énormes conteneurs d'eau à cause des frappes.