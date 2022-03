Selon le Jerusalen Post, Bennett aurait demandé à Zelensky de se rendre, aux conditions de la Russie; les autorités israéliennes ont démenti selon l'AFP

Note de SLT : sur notre blog, nous citons toutes nos sources, et ne publions que des informations sourcées ! Sources : - Jerusalem Post 12.03.22 https://www.jpost.com/israel-news/article-701041 - AFP 12.03 AFP 16h40 Israël dément avoir appelé Kiev à capituler

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a demandé au président ukrainien Volodymyr Zelensky de se rendre aux conditions russes pour mettre fin à la guerre dans son pays, ont rapporté vendredi les médias israéliens. Selon le Jerusalem Post, un responsable ukrainien a déclaré que Bennett avait demandé à Zelensky d'accepter les conditions russes lors d'un appel téléphonique passé entre les deux hommes mardi.

Cependant, le quotidien israélien a rapporté que Zelensky a rejeté la recommandation du Premier ministre israélien.

"Si j'étais vous, je penserais à la vie de mon peuple et j'accepterais l'offre", aurait recommandé Bennett, selon le Jerusalem Post.

Un responsable ukrainien a indiqué : " Bennett nous a dit de nous rendre. Nous n'avons pas l'intention de le faire. Nous savons que l'offre de Poutine n'est qu'un début. "

En ce qui concerne la demande de soutien militaire de l'Ukraine à Israël, le responsable ukrainien a déclaré qu'Israël a demandé à l'Ukraine de ne pas demander davantage d'aide militaire et de défense, car cette demande pourrait nuire aux efforts de médiation menés par Bennett entre Kiev et Moscou.

Le Jerusalem Post rapporte que le fonctionnaire ukrainien a déclaré : "Si Bennett veut être neutre et faire de la médiation, nous nous attendrions à ce qu'il nomme quelqu'un pour y travailler jour et nuit et essayer d'obtenir un compromis."

Le journal israélien s'attend à ce que les Ukrainiens pensent que le but de la médiation israélienne découle du plan israélien de ne pas prendre une position claire sur la guerre en Ukraine afin de préserver ses relations avec la Russie.