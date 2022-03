Selon une étude le vaccin ARNm de Pfizer présente une faible efficacité contre la COVID chez les jeunes enfants (TrialSite News)

Le vaccin ARNm de Pfizer présente une faible efficacité contre la COVID chez les jeunes enfants

Article originel : Pfizer mRNA Vaccine Exhibits Low Efficacy Against COVID for Young Children

TrialSite News, 1.03.22



Un article publié lundi sur le serveur de préimpression medRxiv par des chercheurs du Département de la santé de l'État de New York et de l'École de santé publique de l'Université d'Albany, Université de l'État de New York, suggère que le vaccin COVID-19 à base d'ARNm BioNTech de Pfizer, ou BNT162b2, présente une efficacité vaccinale rapidement décroissante contre l'infection par la souche Omicron chez les enfants.

Dans le cadre d'une étude de surveillance observationnelle, l'équipe de l'étude a exploité des données provenant de bases de données reliées entre elles de l'État de New York et portant sur les résultats du COVID-19 chez les enfants âgés de 5 à 17 ans. Ces systèmes comprenaient ceux ciblant les données de la ville de New York :

Le Citywide Immunization Registry (CIR)Le NYS Immunization Information System (NYSIIS).

Les autres bases de données pour le reste de l'état comprennent :

Le système électronique de rapports de laboratoire clinique (ECLRS) Le système électronique de données de réponse de santé (HERDS).



En combinant ces banques de données, les chercheurs ont eu accès à des données riches pour cette analyse.

11 % d'efficacité vaccinale pour les enfants de 5 à 11 ans



Les chercheurs ont découvert qu'après l'administration de deux doses du vaccin à base d'ARNm de Pfizer, l'efficacité contre l'infection par l'Omicron passait d'environ 67 % à seulement 11 % environ un mois après que les enfants âgés de cinq à onze ans aient ...

Lire la suite