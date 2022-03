SF 22.03.22 Zelensky provoque l'indignation en Israël après avoir comparé l'opération militaire russe à l'Holocauste (SF)

Zelensky provoque l'indignation en Israël après avoir comparé l'opération militaire russe à l'Holocauste. Article originel : Zelensky Causes Outrage In Israel After Comparing Russia’s Military Operation To The Holocaust SouthFront 21.03.22

Le magazine American Conservative a critiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est lancé dans une campagne de relations publiques embarrassante après avoir été interpellé en Israël pour révisionnisme historique concernant l'Holocauste, avoir tenté de susciter une réaction émotionnelle fallacieuse de la part de l'Occident et avoir démontré l'illibéralisme de l'Ukraine en interdisant les partis d'opposition politique.

Zelensky pour avoir cité le militant étatsunien des droits civiques Martin Luther King Jr. dans son discours devant le Congrès américain le 16 mars. "Zelensky a également invoqué le discours 'J'ai un rêve' de Martin Luther King Jr, non pas pour plaider en faveur de la paix et de l'harmonie, mais pour une zone d'exclusion aérienne, une aide militaire plus importante et des sanctions accrues", indique l'article en réponse à Zelensky déclarant au Congrès : "J'ai un rêve. J'ai un besoin. J'ai besoin de protéger nos cieux. J'ai besoin de votre aide, ce qui signifie la même chose que ce que vous ressentez lorsque vous entendez les mots "J'ai un rêve"." Selon l'auteur, l'aide étatsunienne à l'Ukraine que souhaite Zelensky est irréaliste et serait très dangereuse si la Maison Blanche l'acceptait. Le journaliste a également reproché à Kiev d'exagérer la réalité et de mentir carrément. L'auteur a cité Le fantôme de Kiev, les allégations de 11 000 soldats russes morts en seulement 11 jours de combat, et les Russes qui tentent de déstabiliser le matériel nucléaire comme exemples de "cas où les Ukrainiens ont menti - ou du moins largement exagéré la vérité - dans l'espoir de susciter une réaction émotionnelle de l'Occident qui précipite l'octroi d'une aide supplémentaire à l'Ukraine". "J'espère moi aussi que Biden est un leader de la paix, c'est pourquoi le président et le Congrès ne devraient pas donner à Zelensky ce qu'il veut", conclut l'auteur. Bien que l'administration Biden et ses prédécesseurs aient alimenté la guerre dans l'est de l'Ukraine en armant et en finançant l'armée ukrainienne et ses partenaires miliciens d'extrême-droite, tout en ignorant les violations du droit international à l'encontre des civils du Donbass, il semble qu'une zone d'exclusion aérienne soit une escalade de trop, même pour Washington. Néanmoins, cela n'a pas empêché Zelensky de critiquer les pays occidentaux et de leur reprocher de ne pas imposer une zone d'exclusion aérienne.



Quelques jours plus tard, le 20 mars, Zelensky a provoqué l'indignation en Israël après avoir prononcé un discours à la Knesset que les législateurs ont qualifié de "scandaleux". Le président ukrainien a eu l'audace d'établir des comparaisons entre l'Holocauste et l'opération militaire russe, tout en ignorant la complicité de certains Ukrainiens dans le génocide perpétré par les nazis. Le ministre israélien des communications, Yoaz Hendel, a tweeté : "J'admire le président ukrainien et je soutiens le peuple ukrainien dans son cœur et dans ses actes, mais la terrible histoire de l'Holocauste ne peut être réécrite." Un ministre de premier plan, dont l'identité n'a pas été révélée, a déclaré à Ynet : "Zelensky a également déformé le rôle joué par son pays dans le meurtre des Juifs." Les députés du sionisme religieux ont également critiqué Zelensky, le chef du parti d'opposition, Bezalel Smotrich, dénonçant les comparaisons avec l'Holocauste et accusant le dirigeant ukrainien d'essayer "de réécrire l'histoire et d'effacer l'implication du peuple ukrainien dans l'extermination des Juifs". Bien que l'Occident blanchisse la prévalence de l'idéologie nazie et d'extrême droite en Ukraine et laisse faussement entendre que le pays est un bastion libéral luttant contre une Russie autoritaire, les Israéliens ne sont pas dupes de cette notion. Bien que l'Occident rejette à bon compte l'idée que l'Ukraine abrite l'idéologie d'extrême droite au sein de l'appareil politique et militaire du pays parce que Zelensky est juif, les journalistes Alexander Rubinstein et Max Blumenthal ont déjà démenti ce raisonnement.



Plus choquant encore, et exposant l'illibéralisme de l'Ukraine malgré une campagne médiatique constante pour prétendre le contraire, Zelensky a interdit 11 partis d'opposition en raison de liens présumés avec la Russie. Cependant, même en ignorant la contradiction que représente l'interdiction de partis politiques favorables à la Russie dans une société soi-disant libérale et libre, de nombreux partis d'opposition interdits n'ont en fait aucun lien avec la Russie et ont même condamné ce qu'ils qualifient eux-mêmes d'invasion de l'Ukraine. Avi Yemini, le chef australo-israélien de Rebel News Australia, a tweeté : "Zelensky est vraiment plein de s***. D'abord, il exige des armes israéliennes de la Knesset, en prétendant que l'Ukraine était un refuge pour les Juifs pendant l'holocauste. Et ensuite, il interdit 11 partis d'opposition mais laisse les partis nazis." Les médias occidentaux ont faussement affirmé que les 11 partis d'opposition étaient liés à la Russie, mais comme l'a souligné Yemini, les partis nazis ont été laissés tranquilles, ce qui a été omis dans les rapports des médias occidentaux. Les médias occidentaux omettent intentionnellement ce type d'information, car cela indique une fois de plus l'illibéralisme de l'Ukraine. De cette façon, bien que Zelensky reçoive la plupart du temps des applaudissements sans fin de la part de l'Occident, des fissures dans le récit officiel commencent à apparaître. Tout d'abord, les conservateurs étatsuniens ont reproché à Zelensky de tenter de manipuler les émotions du Congrès étatsunien pour essayer d'obtenir une zone d'exclusion aérienne, ce qui conduira finalement à un conflit plus important. Ensuite, d'éminentes voix israéliennes n'ont pas hésité à dénoncer les tentatives de révisionnisme historique de Zelensky concernant la complicité ukrainienne dans l'Holocauste.



Enfin, l'interdiction de 11 partis d'opposition le 20 mars, qui aliène et isole la communauté ethnique russe d'Ukraine, représentant environ 20 % de la population du pays, complète les dernières actions illibérales de Zelensky.