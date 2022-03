Tony Blair admet qu'il a "peut-être eu tort" de décider d'envahir l'Irak et l'Afghanistan... mais insiste sur le fait qu'il pensait que c'était la "bonne chose à faire" (Daily Mail)

Sir Tony Blair admet qu'il a "peut-être eu tort" de décider d'envahir l'Irak et l'Afghanistan... mais insiste sur le fait qu'il pensait que c'était la "bonne chose à faire".

Article originel : Sir Tony Blair admits he 'may have been wrong' about decision to invade Iraq and Afghanistan... but insists he thought it was the 'right thing to do'

Par Stewart Carr

Daily Mail, 7.03.22