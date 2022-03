Trente millions de personnes dans 13 villes ont été confinées en Chine avec une présence de fonctionnaires en tenue de sécurité dans les rues, à une échelle jamais vue depuis le début de la pandémie (Daily Mail)

Trente millions de personnes dans 13 villes ont été confinées en Chine avec une présence de fonctionnaires en tenue de sécurité dans les rues, à une échelle jamais vue depuis le début de la pandémie.

Article originel : THIRTY MILLION people in 13 cities are put into Covid lockdown in China with hazmat-wearing officials back on the streets on a scale not seen since pandemic began

Daily Mail, 15.03.22