Trois façons dont la guerre en Ukraine pourrait faire s'effondrer le système financier (The Telegraph)

Trois façons dont la guerre en Ukraine pourrait faire s'effondrer le système financier

Article originel : Three ways the Ukraine war could crash the financial system

Par Matthew Lynn

The Telegraph, 11.03.22

Un siège de Kiev. Le déploiement d'armes chimiques. Peut-être même une frappe nucléaire tactique, ou un assaut complet contre l'une des centrales nucléaires du pays.

Il y a encore beaucoup de façons dont la guerre en Ukraine pourrait devenir bien pire qu'elle ne l'est déjà. Elles sont toutes assez terrifiantes. Et pourtant, il existe une autre menace, une menace qui n'a même pas commencé à être prise en compte dans le calcul potentiel : un crash financier.

En vérité, les marchés n'ont jamais connu de stress à ces niveaux, ni de mouvements de prix aussi violents, sans que des fissures ne commencent à apparaître quelque part. La zone euro pourrait bientôt commencer à éclater, l'économie chypriote, dépendante des oligarques, étant en grande difficulté, tout comme Malte.

Les fabricants à forte intensité énergétique pourraient bientôt commencer à fermer leurs portes, leurs coûts devenant insoutenables ; et nous pourrions bientôt nous retrouver dans une crise de la dette souveraine à grande échelle, les économies en développement devant choisir entre acheter du pétrole et du blé et rembourser leurs créanciers.

Un point est certain. Nous n'avons vu que le début des turbulences financières. Elles vont devenir beaucoup plus fortes au cours des prochains mois.

Trois semaines après que les soldats russes ont commencé à pénétrer en Ukraine, il est déjà clair que cette invasion est en train de devenir le plus grand choc pour l'économie mondiale depuis la guerre du Kippour au début des années 1970 et le quadruplement des prix de l'énergie qui a suivi.

La grande inflation, la bulle Internet, le krach financier et le Covid-19 sont déjà considérés comme des événements mineurs en comparaison.

L'une des principales économies du monde, et l'un des plus grands exportateurs d'énergie, de nourriture et de matières premières, est en train d'être impitoyablement retirée de l'économie mondiale, faisant grimper les prix en flèche et provoquant des pénuries de tous types de produits de base.

Nous découvrirons au cours des prochaines semaines combien de temps la guerre va durer. Pour l'instant, il semble que l'avancée russe soit au point mort et que son armée soit sur le point de s'enliser dans une longue et brutale guerre d'usure....

