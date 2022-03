Ukraine : Les milices néo-nazies du pays lient-elles les mains de Zelenskyy dans les négociations de paix ? (Daily Sceptic)

Ukraine : La milice néo-nazie du pays lie-t-elle les mains de Zelenskyy dans les négociations de paix ? Article originel : Ukraine: Are Zelenskyy’s Hands Tied in Peace Negotiations by the Country’s Neo-Nazi Militia? Daily Sceptic, 16.03.22

Aris Roussinos, rédacteur en chef des affaires étrangères chez UnHerd, a écrit un article fascinant sur le rôle inquiétant des groupes néo-nazis en Ukraine au cours des dernières années. Tout en soulignant que l'affirmation russe selon laquelle l'Ukraine est un "État nazi" est certainement fausse - "l'Ukraine est un véritable État libéral-démocratique, bien qu'imparfait, avec des élections libres qui produisent des changements de pouvoir significatifs, y compris l'élection, en 2019, du réformateur libéral-populiste, Volodymyr Zelenskyy", qui est bien sûr juif - néanmoins, l'Ukraine, dit-il, est une aberration en Europe dans le rôle officiel que l'État accorde aux milices néonazies :

L'Ukraine n'est pas un État nazi, mais le soutien de l'État ukrainien - pour quelque raison que ce soit, valable ou non - à des groupes néonazis ou d'obédience nazie fait de ce pays une exception en Europe. Le continent compte de nombreux groupes d'extrême droite, mais ce n'est qu'en Ukraine qu'ils possèdent leurs propres unités de chars et d'artillerie, avec le soutien de l'État.



Le plus important et le plus puissant de ces groupes néo-nazis est Azov.

Aux côtés d'autres groupes d'extrême droite, tels que Secteur droit, le mouvement naissant Azov a joué un rôle extérieur dans les combats contre la police de sécurité ukrainienne qui ont fait 121 morts et assuré le succès de la révolution. Acquérant le contrôle d'une grande propriété, juste à côté de la place de l'Indépendance, auprès du ministère de la Défense, Azov a transformé le bâtiment, désormais appelé Maison des Cosaques, en son quartier général et centre de recrutement de Kiev. Bien qu'Azov ait depuis atténué sa rhétorique et que nombre de ses combattants ne soient pas idéologiques et soient simplement attirés par sa réputation martiale, on peut souvent voir ses militants couverts de tatouages de totenkopfs SS et de runes en forme d'éclairs, ou arborant le Sonnenrad ou le symbole du Soleil noir du nazisme ésotérique. Dérivé d'un motif créé pour Himmler au château de Wewelsburg en Allemagne, choisi comme un Camelot occulte pour les officiers supérieurs SS, le Sonnenrad ressemble à la rune Wolfsangel de la division SS Das Reich, l'un des symboles officiels d'Azov, porté sur les écussons de leurs unités et sur les boucliers derrière lesquels leurs combattants défilent lors de cérémonies évocatrices aux flambeaux.

J'ai visité la Maison des Cosaques à plusieurs reprises afin d'interviewer de hauts responsables d'Azov, notamment le chef de sa milice nationale (qui fournit une force de patrouille auxiliaire à la force de police officielle de l'Ukraine), Ihor Mikhailenko, et la secrétaire internationale d'Azov et cheville ouvrière intellectuelle, Olena Semenyaka. C'est une installation impressionnante : outre les salles de classe pour les conférences éducatives qu'ils dispensent grâce à des fonds publics, la Maison des Cosaques abrite le salon littéraire et la maison d'édition d'Azov, Plomin, où de jeunes intellectuels branchés et glamour s'affairent à organiser des séminaires de droite et des traductions de livres, sous des affiches brillantes de sommités fascistes telles que Yukio Mishima, Cornelius Codreanu et Julius Evola.

Mais le pouvoir d'Azov découle de l'arme à feu, pas de leurs efforts littéraires. En 2014, alors que l'armée ukrainienne était faible et sous-équipée, les volontaires d'Azov, sous la direction de Biletsky, se sont battus à l'avant-garde de la bataille contre les séparatistes russophones dans l'est du pays, reconquérant la ville de Mariupol, où ils sont actuellement assiégés. Combattants efficaces, courageux et hautement idéologiques, les efforts d'Azov dans l'est leur ont valu une grande renommée en tant que défenseurs de la nation, ainsi que le soutien d'un État ukrainien reconnaissant, qui a incorporé Azov en tant que régiment officiel de la Garde nationale ukrainienne. En cela, Azov aurait bénéficié du soutien d'Arsen Avakov, un puissant oligarque et ministre de l'Intérieur de l'Ukraine entre 2014 et 2019.



Poutine a-t-il ciblé Marioupol pour un bombardement particulièrement sévère parce que c'est une base de pouvoir pour Azov ?

L'étendue de la dépendance de l'État ukrainien vis-à-vis des milices néonazies n'est pas claire, mais Roussinos laisse entendre qu'elle pourrait être considérable :

Comme les autres milices d'extrême droite ukrainiennes, Azov sont des combattants opiniâtres, disciplinés et engagés, ce qui explique pourquoi le faible État ukrainien s'est trouvé contraint de compter sur leurs muscles aux heures où il en avait le plus besoin : pendant la révolution de Maidan, pendant la guerre contre les séparatistes à partir de 2014, et maintenant pour repousser l'invasion russe.