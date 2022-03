Ukraine – Pour les médias français, il faut sauver les Blancs : ils sont différents des Arabes et des Noirs (Le Média en 4-4-2)

La férocité de nos élites européennes s’est réveillée à la faveur du conflit en Ukraine. Une pensée qui avait déjà reçu la gifle de l’anticolonialiste Aimé Césaire. En vain, semble-t-il pour ces petits bourgeois de la télévision qui n’aiment les étrangers que lorsque ceux-ci s’installent avec le petit peuple pauvre, l’ouvrier. Le bourgeois des médias mainstream est généreux jusqu’au jour où il voit le petit blanc devenir nègre et traité comme tel… La peur que cela lui arrive le réveille. Car le petit bourgeois-mainstream est souvent un traitre doublé d’un lâche qui voit chez les Syriens-Libyens-Irakiens des races inférieures que l’on peut bombarder à volonté et pour leur bien.

« Oui, il vaudrait la peine d’étudier, cliniquement, dans le détail, les démarches d’Hitler et de l’hitlérisme et de révéler au très distingué, très humaniste, très chrétien bourgeois du xxe siècle qu’il porte en lui un Hitler qui s’ignore, qu’Hitler l’habite, qu’Hitler est son démon, que s’il le vitupère, c’est par manque de logique, et qu’au fond, ce qu’il ne pardonne pas à Hitler, ce n’est pas le crime en soi, le crime contre l’homme, ce n’est pas l’humiliation de l’homme en soi, c’est le crime contre l’homme blanc, c’est l’humiliation de l’homme blanc, et d’avoir appliqué à l’Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu’ici que les Arabes d’Algérie, les coolies de l’Inde et les nègres d’Afrique. »

[…] « une nation qui colonise, qu’une civilisation qui justifie la colonisation — donc la force — est déjà une civilisation malade, une civilisation moralement atteinte, qui, irrésistiblement, de conséquence en conséquence, de reniement en reniement, appelle son Hitler, je veux dire son châtiment. »

« Car enfin, il faut en prendre son parti et se dire, une fois pour toutes, que la bourgeoisie est condamnée à être chaque jour plus hargneuse, plus ouvertement féroce, plus dénuée de pudeur, plus sommairement barbare ; que c’est une loi implacable que toute classe décadente se voit transformée en réceptacle où affluent toutes les eaux sales de l’histoire ; que c’est une loi universelle que toute classe, avant de disparaître, doit préalablement se déshonorer complètement, omnilatéralement, et que c’est la tête enfouie sous le fumier que les sociétés moribondes poussent leur chant du cygne. »

