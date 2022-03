Ukraine. Un programme de 8 ans de la CIA a aidé à provoquer l'invasion russe selon un rapport (Zero Hedge)

Un programme de 8 ans de la CIA a aidé à provoquer l'invasion russe : Rapport

Article originel : 8-Year CIA Program Helped Provoke Russian Invasion: Report

par Tyler Durden

Zero Hedge, 18.03.22

Dave DeCamp via AntiWar.com,



Des paramilitaires de la CIA entraînaient les forces ukrainiennes sur les lignes de front de la guerre du Donbas contre les séparatistes soutenus par la Russie depuis 2014 et n'ont été retirés par l'administration Biden que le mois dernier, a rapporté Yahoo News mercredi, citant d'anciens responsables étatsuniens.

La CIA a d'abord envoyé un petit nombre de paramilitaires dans l'est de l'Ukraine lorsque la guerre a commencé en 2014, déclenchée par un coup d'État soutenu par les États-Unis à Kiev et par les séparatistes du Donbas qui ont déclaré leur indépendance du gouvernement post-coup d'État.

Dans le cadre de cette formation, les paramilitaires de la CIA ont enseigné aux forces ukrainiennes les techniques de tir d'élite, le maniement des missiles antichars Javelin fournis par les États-Unis et la manière d'éviter d'être repéré sur le champ de bataille en utilisant des communications secrètes et d'autres moyens. Les anciens responsables ont déclaré qu'au début, la CIA avait été surprise par les capacités de la Russie et des séparatistes par rapport aux adversaires des États-Unis au Moyen-Orient.

L'armée étatsunienne a organisé des programmes de formation similaires pour les forces ukrainiennes en Ukraine occidentale, qui ont été reconnus publiquement. En janvier, Yahoo News a révélé que la CIA avait également organisé un programme de formation basé aux États-Unis pour les forces ukrainiennes. Un ancien responsable de la CIA a déclaré que le programme étatsunien formait "une insurrection" et apprenait aux Ukrainiens à "tuer des Russes".

Le programme secret de la CIA dans l'est de l'Ukraine était beaucoup plus provocateur que les autres programmes de formation, car il signifiait essentiellement que les États-Unis étaient impliqués dans une guerre par procuration à la frontière de la Russie. Les anciens responsables ont déclaré à Yahoo News qu'au cours de la première année de l'administration Trump, les responsables de la sécurité nationale ont examiné le programme, qui avait commencé sous l'administration Obama.

Les paramilitaires de la CIA étaient chargés de conseiller et de former, mais pas de participer aux combats. Les responsables de l'administration Trump craignaient que les pouvoirs soient trop larges et que la mission soit trop ambiguë. Un ancien fonctionnaire a déclaré que les questions qui ont été posées comprenaient : "Jusqu'où pouvez-vous aller avec les autorités d'action secrète existantes ? Si, Dieu nous en préserve, ils ont tiré sur des Russes, cela pose-t-il un problème ? Avez-vous besoin d'autorités spéciales pour cela ?"

L'ancien fonctionnaire a déclaré que l'administration Trump a discuté de ce que pourraient être les lignes rouges de la Russie et a déterminé que le soutien étatsunien aux forces ukrainiennes se situait dans des limites historiquement acceptables. "Il y avait une école de pensée selon laquelle les Russes parlaient le bon vieux langage de la guerre par procuration", a déclaré le fonctionnaire.