Un autre pic prévu de crises cardiaques (mais cela n’a toujours rien à voir avec les vaccins) [Off Guardian]

Un autre pic prévu de crises cardiaques (mais cela n’a toujours rien à voir avec les vaccins) Article originel : Another predicted spike in heart attacks (but it’s still nothing to do with the vaccines) Par Kit Knightly Off Guardian, 11.03.22

La semaine dernière, deux Australiens bien en vue – le joueur de cricket Shane Warne et la sénatrice travailliste Kimberley Kitching – ont tous deux succombé à une crise cardiaque soudaine à l’âge de 52 ans.



À ce titre, les maladies cardiaques font de nouveau les manchettes. Encore une fois.



Nous avons prédit dans notre billet du nouvel an qu’expliquer les crises cardiaques serait une grande partie du cycle d'infos de 2022, en seulement trois mois cela a été un torrent.



En fait, cela a commencé en décembre 2021, lorsque les médecins ont émis l’hypothèse que le stress et l’anxiété liés au fait de faire face à la COVID-19 allaient causer un énorme pic de problèmes cardiaques en raison du « trouble de stress post-pandémique ».



Avant la fin de janvier, les médias rapportaient que la sténose aortique était en fait largement sous-diagnostiquée et que nous pourrions voir jusqu’à 300 000 nouveaux cas de maladie cardiaque ou de dommages dans un proche avenir.



Début février, une nouvelle raison a été ajoutée à la liste. Alors que les prix de l’énergie commençaient à monter en flèche – rappelez-vous, cela s’est produit avant la guerre – on nous a dit que le froid accru et le stress pouvaient aussi causer des maladies cardiaques.



Puis, à la mi-février, des articles scientifiques ont paru affirmant que « même un cas bénin de la COVID-19 » fait grimper le risque de crise cardiaque ».





Bref, et pour de nombreuses raisons, vous êtes beaucoup plus susceptible d’avoir une crise cardiaque cette année que l’an dernier.



Aujourd’hui, le Sydney Morning Herald se joint à nous en publiant un article intitulé « This is our biggest killer » (Voici notre plus grand tueur), dans lequel les décès par choc mettent en lumière les maladies cardiaques », qui met en garde :



La mort-brutale du joueur de cricket Shane Warne et de la sénatrice Kimberley Kitching devrait servir de signal d’alarme aux Australiens au sujet de la prévalence des maladies cardiaques, selon les médecins, car une étude montre que la COVID-19 pourrait accroître le risque de ce qui était déjà l’un des plus grands tueurs du pays.



Oui, le fait d’avoir eu la COVID-19 – même si vous venez d’obtenir un résultat positif et que vous n’avez aucun symptôme – augmente la probabilité que vous ayez une crise cardiaque.

En plus de cela, avertir les médecins cités dans l’article, des milliers de personnes auront manqué leurs examens cardiaques en raison du confinement, ou ont été sédentaires et ont pris du poids, sans parler de l’anxiété et du stress.

Dans l’ensemble, les Australiens peuvent s’attendre à une « augmentation du nombre de décès liés aux maladies cardiaques évitables au cours des cinq prochaines années », selon les modélisateurs de la santé.

Mais ne vous inquiétez pas, rien de tout cela n’a à voir avec les vaccins non testés qu’ils ont injectés à littéralement des millions de personnes.

Oui, tous les principaux vaccins contre la COVID-19 sont connus pour avoir des effets secondaires « rares » qui ont une incidence sur le cœur, comme les caillots sanguins et la myocardite, mais c’est clairement une coïncidence.

Après tout, l’article du Sydney Morning Herald n’utilise même pas le mot « vaccin », pas une seule fois. Et ils n’ignoreraient rien d’aussi important, n’est-ce pas ?