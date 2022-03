Une histoire de l'OTAN et des nazis (Vidéo)

Une histoire de l'OTAN et des nazis, avec Asa Winstanley Article originel : A History of NATO and Nazis, with Asa Winstanley MintPress News, 23.03.22

Cette semaine, Lowkey est rejoint par Asa Winstanley, un journaliste d'investigation vivant à Londres, qui écrit sur la Palestine et le Moyen-Orient. Il est originaire du sud du Pays de Galles et visite la Palestine depuis 2004. Il écrit pour le site d'information palestinien novateur The Electronic Intifada, où il est rédacteur en chef adjoint, et rédige également une chronique hebdomadaire pour le Middle East Monitor.

À la suite du sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008, plusieurs conclusions ont été tirées et publiées dans une déclaration commune des participants. L'une d'entre elles était la suivante : "L'OTAN se félicite des aspirations euro-atlantiques de l'Ukraine et de la Géorgie, qui souhaitent adhérer à l'OTAN. Nous convenons aujourd'hui que ces pays deviendront membres de l'OTAN. "

À l'époque, le gouvernement russe a clairement indiqué que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN constituait une menace existentielle pour la sécurité de la Russie. En 2003, la Ligue civique Ukraine-OTAN a été fondée dans le but d'intégrer progressivement l'État dans l'alliance militaire. Au cours de la décennie et demie qui s'est écoulée depuis, les États-Unis ont poussé l'Ukraine de plus en plus loin, l'amenant au point de non-retour.

Aujourd'hui, la Russie a des systèmes de missiles de l'OTAN pointés sur elle depuis la Pologne et la Roumanie. Si des missiles étaient placés en Ukraine en direction de la Russie, ils ne seraient qu'à 500 km de Moscou. Asa Winstanley fait remarquer que, si quelqu'un proposait un arrangement équivalent de la Russie avec le Mexique contre les États-Unis, ces derniers répondraient de même par la force. L'aspect économique de cette guerre a vu la Russie être rayée de l'économie mondiale et effectivement séparée de l'Europe. La fermeture du gazoduc Nord Stream 2 est une victoire majeure pour les producteurs américains de gaz naturel liquide, qui peuvent désormais s'emparer du jour au lendemain du marché du gaz en Europe.

Depuis 2019, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a intégré des néo-nazis dans l'État ukrainien pour servir de rempart contre la Russie. Nous avons maintenant la situation claire de l'OTAN qui arme et forme des organisations nazies. Mais il ne s'agit pas d'une aberration de l'histoire. L'OTAN et les États-Unis ont embrassé les nazis à de nombreuses reprises auparavant. Lowkey et Winstanley se plongent dans l'histoire sordide de ces étranges compagnons de lit. "C'est une grande partie inexprimée de notre histoire", a déclaré Winstanley.

Winstanley explore la période de l'histoire européenne qui a suivi la Seconde Guerre mondiale et révèle des exemples de nazis réhabilités, intégrés dans la machinerie de l'empire étatsuniens et envoyés comme guerriers froids. Il souligne l'ironie de l'histoire qui veut que l'Union soviétique elle-même ait tenté d'adhérer à l'OTAN à un moment donné :

"Si vous regardez l'histoire de l'OTAN, les Russes, l'URSS à l'époque, savaient de quoi il s'agissait - il s'agissait de créer une alliance militaire anti-russe au début de la guerre froide. Les Russes ont dit "OK, c'est une alliance défensive, nous allons la rejoindre". Ils ont fait une demande d'adhésion et, bien sûr, ils ont été rejetés."

Winstanley s'étend également sur son enquête concernant l'armement controversé par Israël du bataillon néonazi ukrainien Azov avec des fusils Taavor. Un autre aspect inexprimé du présent est la relation entre l'oligarque ukraino-israélien Igor Kolomoisky et le président Zelensky. Kolomoisky était son principal bailleur de fonds lors des élections de 2019 et également un bienfaiteur clé du bataillon Azov. Le fait de pointer du doigt cette vérité inconfortable a entraîné des ramifications importantes dans la sphère numérique. Winstanley, qui est actuellement suspendu de Twitter pour avoir souligné l'alliance de l'OTAN avec les néonazis, a déclaré : "Nous atteignons un moment vraiment dangereux où ce maccarthysme est créé."