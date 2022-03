Covid-19. Une nouvelle étude espagnole révèle que le masquage dans les écoles ne sert à rien (Daily Sceptic)

Une nouvelle étude espagnole révèle que le masquage dans les écoles ne sert à rien Article originel : New Spanish Study Finds That Masking in Schools Does Nothing Par Daily Sceptic, 14.03.22

Avant que "The Science" ne se retourne au printemps 2020, le consensus parmi les épidémiologistes occidentaux était que le masquage communautaire n'affecte pas la propagation des pathogènes respiratoires comme la grippe. Comme l'a déclaré Jonathan Van Tam le 3 avril 2020, "il n'y a aucune preuve" pour soutenir le port général de masques.



Bien que les masques puissent bloquer les grosses gouttelettes dans des environnements de contact étroit comme les hôpitaux, et donc réduire légèrement le risque de transmission, ils ne peuvent pas bloquer les particules en suspension dans l'air, qui les traversent ou les contournent et restent ensuite en suspension pendant des minutes, voire des heures.

Par conséquent, les grands espaces intérieurs tels que les supermarchés, les stations de transit ou les salles de classe se remplissent rapidement de particules en suspension, même si tout le monde porte un masque.

Une nouvelle étude espagnole corrobore fortement l'idée reçue pré-Covid selon laquelle les masques n'empêchent pas la transmission des agents pathogènes respiratoires. L'étude utilise un modèle assez puissant, ce qui rend ses résultats d'autant plus convaincants.

Ermengol Coma et ses collègues ont analysé les données d'une vaste cohorte d'enfants espagnols âgés de trois à onze ans, qu'ils ont suivis pendant le premier trimestre de l'année scolaire, de septembre à décembre 2021. Au cours de cette période, un mandat de masquage a été mis en place pour les enfants de l'école primaire (âgés de six ans et plus), mais pas pour ceux de l'école maternelle (âgés de trois à cinq ans).

Les chercheurs ont donc comparé les résultats entre les enfants âgés de cinq ans (qui n'étaient pas soumis au mandat) et ceux âgés de six ans (qui étaient soumis au mandat).

Il s'agit d'une comparaison relativement bien contrôlée, étant donné que les deux groupes ne diffèrent que d'une année d'âge. En d'autres termes, les enfants de six ans n'ayant qu'un an de plus que ceux de cinq ans, on ne s'attendrait pas à ce que le taux de transmission diffère beaucoup entre eux pour des raisons autres que le mandat de port du masque.

Les chercheurs ont estimé l'incidence du Covid, le taux d'attaque secondaire et le nombre R séparément pour les deux groupes. Si les mandats de port de masque fonctionnent, on s'attendrait à ce que toutes ces quantités soient plus élevées chez les enfants de cinq ans. Or, les chercheurs n'ont trouvé aucune différence statistiquement significative entre les deux groupes.

Qui plus est, ils ont constaté une forte association positive entre les mesures de la transmission et l'âge dans tous les groupes d'âge de leur échantillon. En d'autres termes, la transmission était plus élevée dans les groupes d'âge plus âgés, malgré le fait que ces groupes étaient soumis au mandat du masque, alors que les plus jeunes ne l'étaient pas.

Les conclusions d'Ermengol Coma et de ses collègues suggèrent que les mandats de port de masque ne font pratiquement rien pour réduire la propagation du Covid. Et étant donné que les masques entravent vraisemblablement l'apprentissage et l'interaction sociale, en plus d'être inconfortables, il n'y a aucune raison pour que les enfants les portent. En fait, le fait qu'ils aient jamais été obligés de les porter est un scandale.