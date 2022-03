Ursula von der Leyen punit ces Africains qui « votent mal » (Mondafrique)

Le vote des Africains indisciplinés qui ne suivent pas Paris, Bruxelles et Bonn à l’Assemblée générale des Nations unies continue de faire des vagues.

Européens et Américains n’ont pas apprécié que 27 pays du Continent n’apportent pas leur voix à l’Occident le doigt sur la couture du pantalon. Selon des sources au sein de l’Union européenne, l’ancienne ministre de la Défense allemande, devenue depuis 2019, présidente de la Commission, Ursula Von der Leyen (sur l’image avec Moussa Faki, président de la commission de l’Union Africaine), envisage sérieusement de punir les Etats qui se sont abstenus ou ont voté contre la résolution présentée à l’ONU.



L’aide au développement menacée

Il serait donc question de ne plus verser les aides au développement aux récalcitrants et de basculer les fonds vers les caisses de l’Union africaine pour le plus grand bonheur de Moussa Faki, président de la Commission et le plus grand malheur des populations. « Vous êtes avec nous ou contre nous » semble être la nouvelle devise de l’Union européenne balayant ainsi d’un revers de main, tous ses grands discours sur la Démocratie.