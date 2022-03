Zelensky se dit prêt à négocier avec Poutine (Interfax)

Zelensky se dit prêt à négocier avec Poutine

Article originel : Zelensky says is ready for negotiations with Putin.

Interfax, 20.03.22



La partie ukrainienne est prête à négocier avec le président russe Vladimir Poutine, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une interview accordée à la chaîne CNN. "Je suis prêt à négocier avec lui. J'étais prêt ces deux dernières années. Et je pense que sans négociations, nous ne pouvons pas mettre fin à cette guerre. Je pense que nous devons utiliser tous les formats, toutes les chances afin d'avoir une possibilité de négocier, une possibilité de parler à Poutine", a déclaré M. Zelensky. Il a également déclaré que l'Ukraine ne peut renoncer à son intégrité territoriale sous aucune condition.