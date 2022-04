10 membres républicains du Congrès envoient une lettre de demande au commissaire de la FDA : Publier maintenant toutes les données sur le vaccin et la thérapie contre la COVID-19 (TrialSite News)

10 membres républicains du Congrès envoient une lettre de demande au commissaire de la FDA : Publier maintenant toutes les données sur le vaccin et la thérapie contre la COVID-19

Article originel : 10 Republican Congresspersons Send Demand Letter to FDA Commissioner: Release all COVID-19 Vaccine & Therapy Data Now

TrialSite News, 16.04.22



Un groupe d'élus a envoyé une lettre au responsable de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour qu'il publie toutes les données que l'agence a en sa possession sur les produits approuvés COVID-19. Bill Posey, représentant républicain du 8e district du Congrès de Floride, s'est associé à neuf autres membres du Congrès pour demander l'accès à des informations clés.

Écrivant au commissaire Robert Califf, les élus ont d'abord établi que "les Américains ont continué à évaluer les avantages et les risques associés à ces vaccins et produits thérapeutiques au milieu de la dynamique changeante de la pandémie. Rien n'est plus important pour les médecins, les parents, les patients, les responsables de la santé publique et les élus que d'avoir accès à autant d'informations que possible lors de l'évaluation des réponses immédiates et à long terme à la pandémie."...

