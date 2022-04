A Boutcha, les rues transformées en cimetière à ciel ouvert (Le Monde)

Un troisième argument, qui ne prend pas sa source dans ces images, circule beaucoup : quatre jours se seraient écoulés entre la levée des troupes russes, le 30 mars, et la diffusion des images des corps, le 3 avril. Quatre jours durant lesquels les forces ukrainiennes auraient eu le temps de mettre en scène un charnier. Une chronologie contredite à ses deux extrémités : d’après les constatations du correspondant du Monde à Moscou, la télévision de l’armée russe, Zvezda, montrait encore des unités russes « contenant avec succès les forces adverses sur une ligne Hostomel-Boutcha-Ozera », le 1 er avril. Or les premières vidéos de cadavres éparpillés dans les rues datent de ce même 1 er avril et ont été diffusées sur un groupe Telegram d’habitants d’Irpine.

Depuis que la découverte de dizaines de corps ukrainiens laissés à l’abandon , le 2 avril, à Boutcha (banlieue de Kiev), a suscité l’émoi de la communauté internationale, et que Volodymyr Zelensky dénonce un « génocide », la Russie rejette non seulement toute responsabilité, mais accuse également l’Ukraine de mise en scène. Quitte à s’appuyer sur des arguments qui ne reposent sur rien.

Tentative russe de discréditer les preuves

Derrière cette profusion de récits fragiles, se trouve une volonté de nier au plus vite soit la responsabilité russe, soit la réalité du massacre de Boutcha. Les premiers éléments de langage du Kremlin ont ainsi été diffusés dimanche 3 avril en fin d’après-midi sur les comptes officiels des ministères russes de la défense et des affaires étrangères, via Telegram et Twitter. « Toutes les photos et vidéos publiées par le régime de Kiev témoignant supposément de certains “crimes” commis par les forces russes à Boutcha sont juste une autre provocation », conteste formellement Moscou, évoquant « une nouvelle supercherie, une production mise en scène ».

Ce n’est pas la première fois que la Russie emploie la rhétorique du coup monté. Après le bombardement d’un hôpital ukrainien, Moscou avait déjà accusé de manière acrobatique une femme enceinte en état de choc d’être en réalité une actrice. Une recette classique du Kremlin. Comme le rappelait Conspiracy Watch, en 2013, lors de la guerre civile en Syrie, Vladimir Poutine usait déjà de théories conspirationnistes similaires pour déresponsabiliser le régime allié de Damas.

Les relais complaisants de Moscou

L’accusation de mise en scène a également circulé via des canaux moins officiels, et notamment un billet depuis supprimé sur South Front, site anglophone géré par Moscou, et qui a su trouver une audience auprès des publics amateurs de théories du complot. Elle a sans surprise été reprise également en français, par des personnalités habituées à relayer la propagande de Moscou depuis le début de l’offensive russe, tel l’influenceur conspirationniste Silvano Trotta, qui parle à ses 157 000 abonnés Telegram du « bras qui bouge » ; Régis de Castelnau, avocat évoluant dans les sphères contestataires antivax, pour qui le massacre de Boutcha « ressemble furieusement à une mise en scène » ; ou encore « @_ 2019_nCoV_- », un compte complotiste apparu lors de la pandémie, qui croit voir un « zombie ukrainien se lever, susceptible de donner une interview aux journalistes ».

Ironiquement, certaines insinuations russes ne sont pas compatibles entre elles : par exemple, comment concilier l’allégation selon laquelle le massacre aurait en réalité été commis par le régiment ukrainien aux sympathies néonazies, Azov, avec celle selon laquelle les corps jonchés seraient des acteurs se faisant passer pour des morts ? Mais cette profusion narrative n’empêche pas ses propagateurs d’atteindre leur objectif : embrouiller une partie de la population occidentale, et la mener à douter de tout, même et surtout d’un crime de guerre.