Augmentation des événements cardiovasculaires d'urgence dans la population des moins de 40 ans en Israël pendant le déploiement du vaccin et la troisième vague de la COVID-19: liens avec les vaccins mais pas avec la Covid (Nature Scientific Report)

Augmentation des événements cardiovasculaires d'urgence dans la population des moins de 40 ans en Israël pendant le déploiement du vaccin et la troisième vague de la COVID-19 Article originel : Increased emergency cardiovascular events among under-40 population in Israel during vaccine rollout and third COVID-19 wave Par Christopher L. F. Sun, Eli Jaffe & Retsef Levi Scientific Reports volume 12, Article number: 6978 (2022) Nature Scientific Report, 28.04.22

Résumé

Les affections cardiovasculaires sont causées par les infections à coronavirus 2019 (COVID-19) et signalées comme des effets secondaires des vaccins contre la COVID-19. Enrichir les systèmes actuels de surveillance de la sécurité des vaccins avec des sources de données supplémentaires pourrait améliorer la compréhension de la sécurité des vaccins contre la COVID-19. À l'aide d'un ensemble de données unique provenant des services médicaux d'urgence (EMS) nationaux d'Israël de 2019 à 2021, l'étude vise à évaluer l'association entre le volume d'appels EMS d'arrêts cardiaques et de syndromes coronariens aigus dans la population des 16-39 ans et les facteurs potentiels, y compris les taux d'infection et de vaccination COVID-19. Une augmentation de plus de 25 % a été détectée dans les deux types d'appels entre janvier et mai 2021, par rapport aux années 2019-2020. En utilisant des modèles de régression binomiale négative, le nombre d'appels d'urgence hebdomadaires était significativement associé aux taux de 1ère et 2ème doses de vaccin administrées à ce groupe d'âge, mais n'était pas associé aux taux d'infection par le COVID-19. Bien qu'ils n'établissent pas de relation de cause à effet, ces résultats soulèvent des inquiétudes quant aux effets secondaires cardiovasculaires graves non détectés induits par les vaccins et soulignent la relation de cause à effet déjà établie entre les vaccins et la myocardite, une cause fréquente d'arrêt cardiaque inattendu chez les jeunes individus. La surveillance des effets secondaires potentiels des vaccins et des résultats du COVID-19 devrait intégrer les données du SAMU et d'autres données sanitaires afin d'identifier les tendances en matière de santé publique (par exemple, l'augmentation des appels au SAMU) et d'enquêter rapidement sur les causes sous-jacentes potentielles.