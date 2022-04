SF 8.04.22 MISE À JOUR : La Tochka-U ukrainienne a frappé Kramatorsk lors d'une nouvelle provocation sanglante. Des dizaines de civils tués (Photos 18+) MAJ : Le ministère russe de la défense a commenté l'attaque des FAU sur les civils à Kramatorsk, niant toutes les accusations de Kiev contre les forces russes. Voici quelques détails partagés par le MoD russe : "Afin d'accuser la Russie d'une prétendue frappe de missiles sur la gare de Kramatorsk, le régime de Kiev a partagé sur les réseaux sociaux des photos des lanceurs Tochka-U qui ont participé à l'exercice russo-biélorusse "Allied Resolve-2022" en février 2022. Notez que toutes les photos publiées par Kiev des exercices "Allied Resolve-2022" ne représentent pas des systèmes de missiles russes. Selon des données actualisées, l'attaque contre la gare de Kramatorsk a été menée par une division de missiles des forces armées ukrainiennes depuis la zone de la colonie de Dobropillya, à 45 kilomètres au sud-ouest de la ville. L'objectif de la frappe du régime de Kiev sur la gare de Kramatorsk était de perturber le départ massif des habitants de la ville afin de les utiliser comme "bouclier humain" pour défendre les positions des forces armées ukrainiennes, comme dans de nombreuses autres colonies d'Ukraine. A son tour, le représentant de la RPD Basurin a affirmé que lors de l'attaque sur Kramatorsk, les militaires ukrainiens ont utilisé un missile Tochka-U équipé d'une ogive à fragmentation, environ 30 personnes ont été tuées, environ 100 ont été blessées. MAJ : Une autre vidéo a été partagée depuis l'endroit. Sur la vidéo, une femme pleure qu'il y avait beaucoup d'enfants tués. Le 8 avril, un missile ukrainien Tochka-U a frappé la gare ferroviaire de la ville de Kramatorsk. En conséquence, il y a des victimes civiles. Le chef des chemins de fer ukrainiens, Alexander Kamyshin, a déclaré que deux roquettes ont frappé la gare de Kramatorsk. Selon les données préliminaires, environ 30 civils ont été tués et une centaine d'autres ont été blessés. À en juger par les images, les civils se préparaient à évacuer la ville. Sur les débris de la roquette, il est écrit "(vengeance) pour les enfants".L'Ukraine a immédiatement affirmé que l'attaque avait été menée par les forces russes avec un missile Iskander à tête à fragmentation. Les images partagées sur place ont révélé que la frappe a été effectuée avec un missile "Tochka-U" qui est utilisé uniquement par les FAU. Les autorités de Kiev sont déjà perdues dans leurs affirmations. Alors que les célèbres Arestovich et Kirilenko ont affirmé qu'il s'agissait d'un missile russe Iskander, le Président Zelensky a ensuite changé d'avis et a précisé qu'il ne s'agissait pas d'Iskander, mais d'un missile Tochka-U, uniquement russe. Cliquez pour voir l'image en taille réelle Photo n° 1 Fusée du complexe Tochka U, qui est en service en Ukraine. Photo n°2 Fragments d'une roquette tombée à Kramatorsk. Photo n°3 Fusée du complexe Iskander. Les forces armées de la Fédération de Russie ont officiellement retiré tous les missiles Tochka-U il y a des années, ils ont été remplacés par des Iskander modernes. En outre, il n'existe pas une seule vidéo confirmant l'utilisation au combat de missiles Tochka-U par les forces armées de la Fédération de Russie ou les armées de la RPD et de la RPL dans le Donbass. Pendant ce temps, les médias diffusent déjà des informations sur le missile russe Iskander, accusant les forces russes d'un autre faux massacre de civils. La ville de Kramatorsk reste sous le contrôle des FAU. Une telle provocation de la part de la partie ukrainienne a un certain nombre de raisons profitables pour le régime nazi de Kiev. La population du Donbass, y compris Slavyansk et Kramatorsk, est considérée comme déloyale par l'AFU, elle peut donc être facilement sacrifiée. Un autre scandale médiatique contre les forces russes a pour but d'apitoyer les alliés occidentaux du régime de Kiev et d'augmenter les fournitures militaires à l'AFU, ainsi que d'assurer aux pays européens que davantage de sanctions sont nécessaires pour être imposées contre la "cruelle" population russe, malgré le fait que ces sanctions blessent la population des pays européens. Ce n'est pas le premier cas de frappes des FAU sur des civils dans la région du Donbass qui vise délibérément des foules de civils. Dans la matinée du 14 mars, vers 11 h 20 (heure locale), des unités ukrainiennes ont frappé l'armée du Donbass.