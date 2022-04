Covid-19 : la révolte des habitants de Shanghai face à l'horreur du nouveau confinement chinois (Conservative Woman/ France 2)

L'horreur du nouveau confinement chinois

Par Karen Harradine

Conservative Wiman, 18.04.22





LES classes bavardes ont été très occupées à faire flotter le drapeau ukrainien dans leurs bios sur les médias sociaux, mais sont étrangement silencieuses sur les horribles violations des droits de l'homme qui ont lieu en Chine.

Il y a trois semaines, le 28 mars, le Parti Communautaire Chinois (PCC) a mis la ville de Shanghai en état d'urgence sur la base de seulement 425 cas légers. Aucun des 26 millions d'habitants n'est autorisé à quitter son domicile. Les militaires patrouillent dans les rues et ont scellé les appartements avec des serrures métalliques, transformant les maisons en prisons et privant les résidents d'air frais, de nourriture, de fournitures médicales et de contacts humains.

Au cours des deux dernières semaines, les habitants de Shanghai n'ont eu accès ni à la nourriture ni aux médicaments, et il leur a été interdit de s'occuper de parents âgés vivant seuls. Le PCC a distribué de la nourriture au hasard dans certains foyers, tandis que d'autres n'ont rien reçu, ce qui prouve qu'il n'est pas toujours judicieux de compter sur un gouvernement élitiste pour survivre.



Une partie de la nourriture est laissée à pourrir dans des décharges, car les camionneurs n'ont pas le droit de circuler dans les rues de Shanghai pour livrer leurs marchandises, ce qui constitue certainement une politique de famine forcée de la part du PCC. Les réserves de nourriture et d'eau diminuent rapidement.

Chaque nuit, les habitants de Shanghai hurlent depuis leurs appartements pour protester contre leur famine, mais les autorités leur répondent qu'ils doivent "endurer", probablement jusqu'à la mort. Non seulement ils sont affamés, mais ils sont également contraints de passer des tests Covid-19 discrédités et peu fiables. S'ils refusent, ils sont arrêtés et menacés de prison. Si le test est positif, ils sont jetés dans des camps de quarantaine construits à la hâte, composés de cellules surpeuplées et insalubres, sans eau, avec des toilettes uniques partagées par des centaines de personnes. Ces camps insalubres et les règles de quarantaine illogiques montrent que la seule raison de cet enfermement brutal et inhumain est l'oblitération totale des droits de l'homme et de la liberté.



Les personnes âgées ont souffert d'être enfermées dans leurs appartements ou d'être forcées à entrer dans des hôpitaux sordides, où elles meurent soit de négligence, soit d'avoir attrapé le Covid-19 dans des conditions aussi insalubres.

La partie la plus cruelle de cet enfermement est certainement le fait que les enfants sont retirés de force à leurs parents s'ils sont testés positifs au Covid-19. Certains parents ont été séparés de bébés âgés d'à peine trois mois, tandis que des enfants en bonne santé sont placés dans des foyers et des hôpitaux, où ils sont négligés et tombent malades. C'est de l'eugénisme sous un autre nom. Même les chats et les chiens bien-aimés ne sont pas à l'abri des menaces du PCC. Les autorités sanitaires ont reçu l'ordre d'abattre les animaux de compagnie appartenant à toute personne testée positive au Covid-19.

Shanghai est le centre industriel de la Chine. Étant donné la quantité d'importations de l'Occident en provenance de Chine, ce verrouillage va perturber l'économie mondiale pendant des années. Les dirigeants chinois appuient sur le bouton d'autodestruction de leur propre pays, refusant de renoncer à une stratégie punitive, antiscientifique et extrémiste de "zéro Covid", alors que leur propre peuple meurt de faim. Le président Xi Jinping a demandé aux villes de se sacrifier pour "le plus grand bien", une expression utilisée par les communistes et les fascistes du monde entier dans une tentative pathétique d'excuser leur barbarie.

Xi a resserré son emprise sur Shanghai, la ville la plus libre et la plus cosmopolite de Chine, car c'est la ville la plus susceptible de se révolter contre son nouveau mandat de dirigeant dans le courant de l'année. Grâce à ses cruelles politiques de type Covid-19 et à sa surenchère économique, le règne du PCC vacille, et comme tous les régimes menacés, il cherche à contraindre ses citoyens à une obéissance aveugle.

L'horreur sans pitié qu'est Shanghai devrait discréditer à jamais la notion de confinement. Pourtant, pas un mot de critique n'a été prononcé par les gouvernements occidentaux contre la dernière barbarie de la Chine. L'administration Biden refuse de condamner ce cauchemar dystopique, ce qui indique peut-être qu'elle cherche à l'imiter. Il y a un mois, le Dr Anthony Fauci, un zélateur de l'épidémie, a menacé les États-Unis de nouveaux confinements....



Lire la suite