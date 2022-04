Cyclisme. 124 abandons sur le GP de l’Escaut, que s’est-il passé ? (Ouest-France)

Trois jours après le Tour des Flandres, les coureurs disputaient la semi-classique du Grand Prix de l’Escaut. Sur les 154 partants, seuls 30 coureurs ont terminé la course. Comment l’expliquer ?

Invraisemblable ! Sur les 154 coureurs alignés au départ du GP de l’Escaut, ce mercredi 6 avril, seuls 30 ont franchi la ligne d’arrivée. Dès le départ, un fort vent favorable était présent sur les routes. L’allure était élevée puisque les engagés ont parcouru plus de 50 km après la première heure de course. Conséquence, le peloton s’est rapidement scindé en plusieurs morceaux à cause de bordures.

Parmi ces 30 « finishers » il n’y a qu’un Français : Julien Morice. Le coureur de la formation B & B Hôtels a terminé à la 28e position à près de quatre minutes du lauréat du jour, le Norvégien Alexander Kristoff. Le Morbihannais donne son explication : « Pourquoi 124 abandons ? Pour une bonne partie, cela s’est fait indépendamment de leur volonté. Il y a eu plusieurs bordures dès le km 20, avec un groupe de 14 devant, et un autre derrière. Devant, ça ne s’est jamais relevé. L’écart s’est creusé avec le peloton, et sur le circuit final, l’écart était trop important. L’organisation a arrêté les groupes derrière, parce que la tête de course se rapprochait des coureurs à l’arrière.»