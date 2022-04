DEBAT : "La Russie et la grande réinitialisation - Résistance ou complicité ?" (Off Guardian)

DEBAT : "La Russie et la grande réinitialisation - Résistance ou complicité ?" Article originel : DEBATE: “Russia & the Great Reset – Resistance or Complicity?” Off Guardian, 2.04.22

OffGuardian s'est associé à Unlimited Hangout pour accueillir notre toute première table ronde : "La Russie et la Grande Réinitialisation - Résistance ou Complicité ?"



La guerre en Ukraine est-elle une "extension de la Covid par d'autres moyens" ? La Russie de Poutine est-elle opposée au mondialisme ou le soutient-elle activement ? L'affrontement est-ouest entre les États-Unis et l'Union européenne, d'une part, et la Russie et la Chine, d'autre part, est-il un véritable combat d'idées ou une chamaillerie pour les meilleures places à la table ?



Les modérateurs Kit Knightly et Whitney Webb discutent de tout cela et plus encore avec leurs invités :

Iain Davis est un journaliste d'investigation indépendant, un blogueur et un auteur de Portsmouth, au Royaume-Uni. Il contribue à UK Column et à Unlimited Hangout. Son travail est souvent présenté par OffGuardian, The Corbett Report et Zero Hedge, entre autres, et il a également son propre site Web, In This Together, où vous pouvez télécharger ses livres gratuitement. [Twitter]



Matthew Ehret est le rédacteur en chef de la Canadian Patriot Review, un collaborateur du média Strategic Culture et un Senior Fellow de l'Université étatsunienne de Moscou. Il contribue à Unlimited Hangout et est également l'auteur des livres The Untold History of Canada et Clash of the Two Americas. Vous pouvez lire ses écrits sur canadianpatriot.org ou sur son compte Twitter.



Tom Luongo est un commentateur et analyste politique qui anime le blog et le podcast Gold, Goats and Guns, fréquemment republié par des sites comme ZeroHedge. Il a précédemment contribué à Russia Insider et Strategic Culture. Son site web se trouve à l'adresse TomLuongo.me [Twitter].



Riley Waggaman est un journaliste étatsunien basé à Moscou qui a précédemment travaillé pour RT, PressTV et Russia Insider. Il écrit actuellement sur la Russie, avec un accent particulier sur les questions liées à la COVID, sur son site Substack, Edward Slavsquat. [Twitter]

La vidéo est actuellement hébergée exclusivement sur notre tout nouveau compte Rokfin, que vous pouvez suivre ici.



Comme beaucoup de nos lecteurs réguliers se souviendront qu'OffG a été officiellement retiré de Patreon à la fin de 2021, nous cherchons donc des moyens de reconstruire notre financement.

Nous allons essayer de mettre en ligne plus de contenu sur Rokfin à l'avenir et peut-être même des produits dérivés d'OffG (que les gens nous demandent sans cesse) !