Il s'agit d'une preuve supplémentaire que le 8 avril 2022, les FAU ont intentionnellement tué des dizaines de civils qui tentaient de quitter la ville de Kramatorsk, en se rassemblant dans la gare. De plus, la veille, les autorités locales avaient appelé les citoyens à quitter Kramatorsk le plus rapidement possible. Il s'agissait donc d'une provocation planifiée par le régime de Kiev. Ils ont appelé autant de civils que possible à la gare juste avant l'attaque.

Le même scénario d'attaque sanglante contre des civils a été utilisé le matin du 14 mars, lorsque les unités ukrainiennes ont frappé le centre de Donetsk avec un missile tactique Tochka-U équipé d'armes à sous-munitions, tuant également des dizaines de civils.

Aujourd'hui, le régime de Kiev continue de répandre des mensonges selon lesquels le Tochka-U qui a frappé la gare de Kramatorsk était russe, ou biélorusse, ou même que c'était le seul Tochka-U russe amené en Ukraine par un ordre spécial pour frapper la gare. Kiev a dû inventer de nouvelles histoires, car l'armée russe n'utilise plus de missiles Tochka-U depuis de nombreuses années.

Une autre erreur de la propagande de Kiev a révélé la vérité.