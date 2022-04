Flash info J37. L'Ukraine frappe un dépôt de carburant dans la ville russe de Belgorod/ Reprise des pourparlers de paix/ Zelensky prévient que l'armée russe se repositionne pour attaquer l'Est/ Sommet UE-Chine pour dissuader Pékin d'aider Moscou/ Les Russes auraient quitté la centrale de Tchernobyl avec un grand nombre de prisonniers

Après avoir déclaré l'arrêt des activités militaires dans les régions de Kiev et de Chernihiv, les forces russes, RPD/L ont remporté plusieurs victoires sur les lignes de front en Ukraine orientale. Les FAU se préparent à la prochaine offensive majeure russe dans la région du Donbass. Dans la nuit, des unités des forces armées de la Fédération de Russie ont pris le contrôle total du village de Zolotaya Niva situé à l'est de la ville stratégiquement importante de Velikaya Novoselka, dont les forces russes se sont approchées la veille. Selon le ministère russe de la Défense, la rivière Kashlagach a été franchie et les Russes ont sécurisé leurs positions dans la région. Le 31 mars, le groupement de la RPD a pris le contrôle d'une partie du village de Novobakhmutovka, au nord d'Avdiivka. Les troupes de la RPD ont avancé depuis Novoselka Vtoraya et ont réussi à percer la défense ukrainienne dans le village. Les combats pour le contrôle du village se poursuivent dans les rues ainsi qu'à la périphérie. Les unités de la RPD pourraient utiliser le village pour assurer leur progression vers l'est, vers Troitskoye. La ville d'Avdiivka reste sous le contrôle de l'AFU. L'offensive sur Avdiivka se poursuit depuis Gorlovka. L'avancée de la DPR est ralentie par la résistance acharnée des FAU. Les forces de la RPD sont actives au nord de la ville, repoussant les forces ukrainiennes d'un petit village à l'autre. Le 31 mars, les unités de la RPL poursuivent leur offensive à la périphérie de la ville de Severodonetsk, avançant de quelques kilomètres supplémentaires. Aucune avancée dans la zone de Popasnaya n'a encore été déclarée par aucune des parties. L'opération de ratissage se poursuit dans les quartiers sud de la ville. Dans la région d'Izyum, les deux camps renforcent leurs positions. Au sud d'Izyum, les FAU auraient endommagé le barrage d'Askold afin d'inonder la zone pour la raidir et ralentir l'offensive des forces armées russes vers la zone de Svyatogorsk. Une nouvelle série d'affrontements violents devrait bientôt éclater au sud de la ville d'Izyum. Les combats positionnels se poursuivent au sud et au sud-est d'Izyum. Les forces armées de la Fédération de Russie devraient mener une vaste opération offensive sur la ligne de front Kharkiv-Izyum dès que leur regroupement à partir des régions de Kiev et de Chernihiv sera terminé. Alors que de violents tirs d'artillerie se poursuivent dans toute la région du Donbass, un soldat ukrainien a commenté la situation, affirmant qu'ils sont bombardés "comme des chatons" avec des missiles de gros calibre : Les forces armées ukrainiennes se préparent activement à la défense de la zone d'Artemovsk, de Slavyansk et de Kramatorsk, et accumulent des forces dans la zone de Pavlograd également. Les combats se poursuivent dans la zone de Velikaya Novoselka dans la région d'Ugledar. Aucun succès n'y a été signalé. L'autoroute Marinka-Kurakhovo doit encore être coupée par les forces russes et de la RPD. Un reportage réalisé aujourd'hui par la chaîne de télévision Al Jazeera a confirmé que les forces ukrainiennes utilisent des véhicules ambulances pour se déplacer dans les villes ukrainiennes déchirées par la guerre L'opération de nettoyage conjointe de la Russie et de la RPD se poursuit à Mariupol. Les nationalistes ukrainiens sont actifs dans certaines zones du quartier de la rive gauche de la ville, dans la partie côtière occidentale de la ville, le port de la ville et l'usine Ilyich . Les grandes installations industrielles de l'usine Azovstal restent le principal bastion du régiment Azov.les affrontements auraient atteint la périphérie de l' Azovstal . Les installations sont frappées avec des wepons de haute précision. Cependant, il est peu probable qu'un assaut majeur sur l'installation soit mené dans les prochains jours. Le 31 mars, les forces de la République populaire de Donetsk ont indiqué qu'elles avaient abattu deux hélicoptères Mi-8 ukrainiens qui tentaient d'évacuer des membres du bataillon Azov de l'usine Azovstal à Mariupol. Pendant ce temps, les militaires russes assurent l'évacuation des civils des zones dangereuses de Mariupol . T ard dans la soirée, des sirènes se font entendre dans les régions de Krivoy Rog, Kremenchug, Zhytomyr, Dnepropetrovsk, Kirovograd, Zaporozhye, Sumy, Kiev, Cherkasy, Chernihiv et Vinnytsia en Ukraine, ainsi que dans les districts de Pokrovsky et Kramatorsk. Les attaques quotidiennes à la roquette contre les installations militaires des FAU se poursuivent.