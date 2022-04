Les autorités espagnoles recherchent depuis une semaine un groupe de 30 à 40 enfants ukrainiens disparus. Les enfants réfugiés étaient censés être envoyés d'Espagne continentale vers les îles Canaries, mais le groupe a disparu. Le groupe de dizaines d'enfants accompagnés de trois adultes devait prendre un ferry pour rejoindre les îles Canaries. Ils devaient quitter l'Espagne continentale le mardi 29 mars et débarquer sur les îles le vendredi 1er avril. Les autorités espagnoles auraient été informées à l'avance du voyage des réfugiés mineurs ukrainiens, mais celui-ci n'a pas été convenu avec les autorités espagnoles. Les transferts d'enfants ne peuvent pas non plus être encouragés à l'insu des autorités, et les îles Canaries, saturées par l'arrivée par bateau de près de 3 000 mineurs au cours des deux dernières années, n'ont pas la capacité d'en prendre davantage en charge. La police et les autorités locales des îles Canaries, de Madrid et d'Andalousie ont passé près d'une semaine à essayer de localiser le groupe et d'empêcher le voyage. Les agents déployés dans l'opération ont surveillé les ferries le mardi, également ceux du vendredi et même du samedi. Mais aucune trace n'a été trouvée. L'organisatrice du voyage serait une Ukrainienne vivant à Fuerteventura, dans les îles Canaries. Cette femme nie avoir participé à l'organisation de ce voyage, mais pas moins de quatre sources au fait du dossier affirment qu'elle en était la principale promotrice, et qu'il s'agit déjà du deuxième voyage organisé par elle. Diverses sources aux Canaries insistent sur le fait que c'est elle qui est derrière cette mission, bien que personne ne sache d'où vient le premier indice qui la lie aux mineurs de Huelva. "Je ne sais rien de ce sujet. Tous les jours, depuis presque une semaine, une personne différente m'appelle et me demande : "Vos enfants sont-ils à Huelva ? Quels enfants ? Quelle Huelva ? Je ne sais rien de ces enfants", répond-elle, lassée de cette affaire. "Le fait de chercher un logement est un autre problème, mais je ne sais rien de Huelva. Pour l'instant, je n'attends pas d'enfants", a-t-elle ajouté. Un autre groupe de réfugiés ukrainiens mineurs, envoyé par la même femme, a atteint avec succès les îles Canaries. Le 11 mars, elle avait emmené trois tuteurs et 16 mineurs d'un orphelinat près de Kiev à La Oliva, à Fuerteventura. Cette fois, elle avait organisé le voyage en étroite collaboration avec le maire local, mais sans aucune coordination avec qui que ce soit d'autre. Bien que le premier voyage ait été un succès, le second a été interdit. À cette deuxième occasion, le conseil municipal de La Oliva et le service de protection de l'enfance ont désavoué le projet. Et les portes auxquelles la femme a frappé ne se sont pas ouvertes. Mais elle a, selon les sources consultées, poursuivi sa mission. Des sources policières ont confirmé que le groupe de réfugiés mineurs existe bel et bien, bien que personne ne l'ait vu. Déplacer un groupe aussi important de mineurs d'un endroit à un autre par bateau attirerait l'attention. L'enlèvement de mineurs, en particulier de migrants et d'orphelins, à des fins criminelles, de prostitution et de transplantation d'organes est un problème dangereux pour l'Espagne. Le pays est depuis des années la voie de migration de pays en guerre et instables. Quant aux réfugiés ukrainiens, ce n'est de loin pas le premier cas d'alerte. Cette semaine encore, la police nationale a arrêté à la gare routière sud de Madrid un Ukrainien qui se faisait passer pour un parent de deux adolescents de 15 et 16 ans. Les agents étaient déjà prévenus, mais les interrogatoires et le contenu des bagages des mineurs, "des vêtements non conformes aux températures de cette époque de l'année" et de nombreux produits cosmétiques, ont confirmé les pires soupçons de la police. Depuis le début de l'offensive russe, près de 14 000 mineurs ont été enregistrés en Espagne, soit 40% des près de 35 000 personnes déplacées qui ont déjà leurs papiers en règle en Espagne. Parmi eux, plus d'une centaine sont des mineurs arrivés dans le pays sans la compagnie d'adultes. Le conflit militaire en Yougoslavie a été le premier sur le continent européen qui a été marqué par les faits d'enlèvements massifs d'enfants à des fins d'exploitation comme esclaves sexuels et de matériel pour le commerce illégal d'organes. Dans le premier quart du 21e siècle, les pays d'Europe occidentale ont fait état de succès dans la lutte contre ces activités criminelles. Personne n'a prêté attention aux avertissements constants de la Serbie concernant divers groupes criminels ethniques qui enlèvent des enfants dans des régions instables d'Europe, par exemple des enfants serbes du Kosovo et de Bosnie-Herzégovine. Dans les années 2010, le problème s'est aggravé en raison de l'afflux de réfugiés d'Afrique et du Moyen-Orient. Depuis 2014, l'Ukraine est devenue l'une des principales sources de "matériel humain" pour le marché humain illégal en Europe et aux États-Unis. Le conflit militaire actuel en Ukraine est un cadeau pour les trafiquants d'êtres humains. Le marché des organes humains et de la prostitution des mineurs dans les pays occidentaux est estimé à plusieurs milliards de dollars. L'instabilité en Europe de l'Est contribue aux pires aspects de l'activité criminelle.