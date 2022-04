Flash info J40. Moscou refuse les négociations Poutine-Zelensky dans l'immédiat/ Explosions entendues à Odessa/ Les FAU ont repris le contrôle de la totalité de la région de Kiev après le retrait des forces russes/ Le documentariste lituanien Mantas Kvedaravicius tué à Marioupol/ 1 hélicoptère d’attaque russe abattu vers Louhansk(BBC)/ La Russie va cibler les armes britanniques fournies

...Le 31 mars, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret sur les paiements de gaz avec les "pays inamicaux" en roubles. Selon ce document, depuis le 1er avril, le gaz des gazoducs russes doit être vendu en roubles aux "pays inamicaux". Ainsi, la puissance orientée vers l'exportation cherche à sécuriser la livraison de gaz contre les blocages. Le point essentiel souligne que la réglementation ne couvre pas le GNL. Vladimir Poutine a déclaré : "Nous proposons aux entrepreneurs de la liste des pays un mécanisme clair et transparent. Ils doivent ouvrir des comptes en roubles dans les banques russes pour acheter du gaz naturel russe". Ce système de paiement implique ce qui suit : les paiements sont effectués si les fonds reçus la devise sont crédités sur le compte en roubles, la Banque centrale vend cette devise à la Bourse de Moscou et crédite le compte en roubles de la devise reçue, le transfert de fonds sur un compte en devises, l'ouverture de comptes à la Gazprombank de type "K" : roubles et devises étrangères. Le dirigeant russe a déclaré que les livraisons de gaz seraient financées à partir de ces comptes depuis le 1er avril et que "si les consommateurs refusent de payer dans ce cadre, la Russie considérera qu'il s'agit d'une inexécution des obligations, avec toutes les conséquences qui en découlent". Le nouveau mécanisme de paiement du gaz naturel fonctionnera pendant les deux périodes. Les livraisons effectuées à partir du 1er avril avec les "pays inamicaux" seront payées dans la seconde moitié d'avril ou en mai, selon le pays. Cette exigence ne signifie pas qu'aucun des clients ne sera privé de gaz immédiatement...La France, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Pologne et la Lituanie ont critiqué cet acte et ont déjà refusé de payer le gaz en roubles. Auparavant, le G7 et la Commission européenne ont déclaré qu'ils considéraient la demande de la Russie comme une violation manifeste des contrats, et ont exhorté les entreprises à ne pas s'y conformer. Les autorités des pays européens ont déclaré que le paiement devait être effectué dans la monnaie spécifiée dans les contrats. Selon la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le transfert des paiements de gaz en roubles est une tentative de Moscou de contourner les sanctions. Mais il convient de mentionner que la monnaie du contrat n'a pas été modifiée, seule la monnaie des paiements l'a été. Cela implique que les termes du contrat n'ont pas été violés. Lors de la conférence de presse du 31 mars, Scholz a déclaré que l'Allemagne continuerait à payer le gazoduc russe en euros, conformément aux contrats existants. Il a souligné que le pays était déterminé à réduire la part du pétrole et du charbon russes dans son bilan énergétique jusqu'à la fin de l'année, mais que la réduction du gaz prendrait plus de temps, "pas quelques jours". La raison en est le manque d'infrastructures en Allemagne pour l'approvisionnement d'autres sources d'énergie alternatives. Le secrétaire de presse Dmitri Peskov a répondu aux actions en disant que la Russie n'a pas l'intention de "faire la charité" et de fournir du gaz aux pays d'Europe occidentale gratuitement : "pas de paiement, pas de gaz". Le 30 mars, M. Peskov a déclaré que la Russie ne passerait pas encore au rouble, car il s'agit d'un "processus de longue haleine". Aussi, le président russe a admis que le transfert des paiements en monnaie nationale est "une étape importante vers le renforcement de la souveraineté financière et économique." "Nous continuerons à avancer de manière cohérente et systématique dans cette direction dans le cadre d'un plan à long terme afin d'augmenter la part des règlements en monnaie nationale et dans les monnaies des pays qui sont des partenaires fiables dans le commerce extérieur", a-t-il souligné.