Le 4 mars, 267 soldats et officiers des marines des FAU se sont rendus à Mariupol. Apparemment, la décision de se rendre a été prise après que les unités ont subi des pertes importantes dues aux tirs d'artillerie des forces armées russes et de la RPD. L'ampleur des pertes est apparue clairement après l'occupation des positions des marines de l'AFU. Les combats violents à Mariupol se sont poursuivis tout au long de la journée. Les forces armées ukrainiennes ont bloqué le territoire de l'usine Azovstal. Des groupes distincts de soldats des FAU continuent d'opérer dans les zones proches de l'usine. Le 5 avril, plus de 30 soldats supplémentaires des FAU se sont rendus à Mariupol . Ils sont sortis les mains en l'air dans la zone du jardin d'enfants n° 91, dans le quartier de la rive gauche de la ville. Les soldats des FAU détenus ont déclaré qu'Azov avait réparti ses combattants entre les unités des FAU - un nationaliste pour 10 soldats ukrainiens. Cela a été fait pour empêcher la reddition des unités des FAU. Apparemment, c'est cette information qui pourrait expliquer les rumeurs circulant sur des échanges de tirs entre les combattants d'Azov et les forces armées ukrainiennes. Un groupement de troupes de la République populaire de Louhansk a poursuivi son offensive contre les positions de la 24e brigade mécanisée indépendante ukrainienne et se battait à la périphérie est du village de Novotoshkivske. En direction de Severodonetsk, des unités de la République populaire de Louhansk ont percé la défense de la 57e brigade d'infanterie motorisée de l'AFU, détruisant jusqu'à 50 personnels et 9 véhicules blindés, et combattaient à la périphérie nord du village de Zamulovka. Les unités russes ont capturé le village de Malaya Kamyshevatka près d'Izyum et la route vers Barvenkovo est maintenant ouverte. Le matin du 5 avril, l'état-major de l'AFU a confirmé la perte du contrôle de Brazhkivka au sud d'Izyum. L'offensive sur Dolhonkoye se poursuit, après sa capture la route vers Slavyansk sera ouverte. Les forces armées ukrainiennes ont tiré sur Izyum tout au long de la journée, notamment avec des armes à sous-munitions. La ville de Popasna a été presque entièrement nettoyée par les unités de la RPL. Des combats ont eu lieu à la périphérie ouest de la ville. Les combats se sont poursuivis pour Marinka et Novomikhailovka, au sud et autour d'Avdeevka (Novoselovka, Troitskoye). Novobakhmutovka a été occupée un jour plus tôt....