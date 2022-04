Flash info J43. Les troupes russes ont lancé une offensive sur l'usine métallurgique de Mariupol-des officiers de l'OTAN et un général US seraient piégés à Mariupol avec le bataillon néonazi Azov

De violents affrontements de rue se poursuivent dans la ville de Marioupol. Le 6 avril, la RPD a avancé dans la zone du port maritime de la ville. Les premières images de la zone prises par des drones russes ont été partagées en ligne. C'est un signe clair que la zone était presque sécurisée. Le 6 avril, des sources russes ont partagé des photos, prises par un drone, montrant le navire de commandement du Donbass de la marine ukrainienne dans le port de Marioupol, qui a subi de sérieux dommages suite à une frappe directe ou indirecte. Le 9 décembre 2021, le navire a tenté de passer par le détroit de Kerch. Il a été capturé en Crimée, mais est ensuite retourné en Ukraine. Plus tôt, les troupes russes ont lancé une offensive sur l'usine métallurgique de Mariupol portant le nom d'Ilyich. Aux abords de l'installation, de violents combats et des duels de snipers se poursuivent. L'assaut sur l'usine nommée Ilyich peut prendre des jours ou des semaines. Il y a beaucoup de passages souterrains et un grand abri anti-bombe sous l'installation. Les batailles pour le contrôle des grandes installations industrielles d' Azovstal situées dans le district de la rive gauche et de l'usine Azovmash située dans le district de Kalmius se poursuivent. Les soldats tchétchènes du régiment portant le nom du héros de la Russie Akhmat-Hadji Kadyrov sont déployés dans la zone industrielle d'Azovstal depuis le 2 avril. Selon le ministère russe de la Défense, dans la matinée du 5 avril, une nouvelle tentative du régime de Kiev d'évacuer les chefs du bataillon nationaliste Azov a été déjouée près de Marioupol. Deux hélicoptères Mi-8 ukrainiens qui tentaient de pénétrer dans la ville par la mer auraient été abattus par des systèmes de missiles anti-aériens portables. Selon des rapports non confirmés de commandants militaires russes sur le terrain et plusieurs sources, des officiers de l'OTAN et même un général des armées étatsuniennes et européenne pourraient être bloqués à Marioupol. Certaines sources rapportent que l'armée russe aurait déjà pris un commandant de l'OTAN, le lieutenant général Roger L. Clothier, près de Marioupol. D'autres sources font état de sa mort. Les informations selon lesquelles des commandants de l'OTAN auraient trouvé refuge auprès des militants d'Azov à Marioupol pourraient expliquer pourquoi les États membres de l'OTAN, notamment la France et la Turquie, demandent à mettre en œuvre une mission humanitaire à Marioupol, mais uniquement avec la participation de leurs militaires. Le ministère russe de la Défense n'a pas encore confirmé ou infirmé ces informations. Aucun changement n'a été signalé sur les lignes de front dans la région d'Ouldar. De violents combats se poursuivent au nord-ouest de la ville. Sur les lignes de front de la RPD, les combats de position se poursuivent dans la ville de Maryinka et au nord d'Avdiivka. Après avoir pris le contrôle du village de Novobakhmutovka, les forces de la RPD y renforcent leurs positions, se préparant à une nouvelle avancée sur l'autoroute Avdiivka-Konstantinovka. De leur côté, les forces de la RPL avancent lentement dans les rues de la ville de Popasnaya. Dans la région de Severodonetsk-Lysychansk, les troupes de la RPL ont atteint les faubourgs de la ville de Severodonetsk, les affrontements se poursuivent dans les régions orientales de Rubezhnoe, où les FAU ont fait exploser un réservoir de substances toxiques dans l'usine chimique de Zarya. Le principal point chaud sur les lignes de front du Donbass est la région d'Izyum. Au milieu d'une résistance acharnée des FAU, les forces russes avancent lentement au sud et au sud-est de Kamenka en direction de Barvenkovo et Slavyansk. Les villages de Brazhkovka et Sukhaya Kamenka sont désormais sous contrôle russe. Les lignes de front de Kharkiv et de Sumy restent inchangées. Une grande offensive des forces russes est attendue dans la région, après que davantage de troupes russes aient été transférées de la région de Kiev vers les lignes de front orientales. Malgré les rapports non confirmés des officiels de Mykolaiv, aucun changement sur la frontière des régions de Mykolaiv et Kherson n'est confirmé. Le village de Snegirevka et les faubourgs d'Alexandrovka sont sous contrôle russe.

Les forces des FAU tentent d'attaquer depuis la direction de Nikopol dans la région de Novorontsovka. Les FAU contrôlerait les villages de Kashperov-Nikolaevka et Galitsinovo. L'artillerie des FAU bombarde activement les quartiers nord de Donetsk, ainsi que le district de Yasinovatsky, Gvardeyskaya, le district Kirovsky de Makeyevka. Les forces armées de la Fédération de Russie continuent de lancer des frappes de missiles sur des dépôts de pétrole et des nœuds ferroviaires dans l'est et le sud de l'Ukraine. Le 5 mars, les forces aériennes russes ont frappé la ville de Lozovaya dans la région de Kharkiv. Selon les autorités locales, trois roquettes ont touché une gare ferroviaire dans le centre de la localité. Le maire de la ville dans la région de Kharkiv a confirmé qu'il n'y avait ni mort ni blessé. Ces voies ferrées étaient l'une des principales routes pour le ravitaillement des troupes ukrainiennes dans le Donbas. Le 6 avril, des entrepôts de carburant et de lubrifiants ukrainiens ont été touchés dans le district de Novomoskovskiy, dans la région de Dnipropetrovsk.