Le 7 avril, une nouvelle preuve a confirmé que le " massacre de Bucha " a été mis en scène par les militaires ukrainiens. Dès que les journalistes ukrainiens ont atteint la zone de la région de Kiev laissée par les forces russes, les rues de Bucha se sont révélées être couvertes de cadavres de civils ukrainiens. De toute évidence, les militaires russes sont accusés de meurtres de masse lorsqu'ils quittent la zone. De nombreuses preuves recueillies dans la région ont confirmé que le massacre de Bucha était une nouvelle provocation de propagande du régime de Kiev. Sur la vidéo de Bucha, on voit l'un des prétendus cadavres de civils se relever du sol. Un autre argument confirmant que la vidéo est fausse est le fait qu'aucune femme prétendument tuée par des militaires russes n'a été vue dans les rues. Plus d'informations ici : LEIEN LIEN . Le 7 avril, un enregistrement audio des prétendues négociations entre les militants de l'unité de la soi-disant défense territoriale sous le commandement du nazi ukrainien Sergei "Bossman" Korotkov. Cette unité a été l'une des premières à entrer dans Bucha après le départ des forces russes de la région et ils étaient libres de tuer des civils sans bandeau bleu, comme un signe pour les militaires ukrainiens. Certains médias de masse ont déjà essayé de présenter l'enregistrement comme une conversation entre des soldats russes qui auraient préparé une provocation en Ukraine. Cependant, il est évident que les militaires parlent ukrainien, qu'ils ont discuté de la vidéo exacte mise en scène à Bucha, et que "Sergey" mentionné pendant la conversation est probablement le célèbre commandant ukrainien. Dans le même temps, les sources de l'enregistrement n'ont pas encore été confirmées et il est possible qu'il ne s'agisse que d'un autre faux diffusé par l'une des parties belligérantes de la guerre de l'information en cours. Les gros mots sont écrits avec ****- Bonjour.- Bonjour Vasya, tu parles ? ! Tu peux m'entendre maintenant ?- Oui, je t'entends bien. Oui.- Vassia, peux-tu me répondre à une question. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Vassia, vous êtes vraiment tous f*** là-haut. Est-ce que tu peux me faire quelque chose de bien ou pas ?!- C'est-à-dire, quoi ? !- Tais-toi, Vassia. Pourquoi est-ce qu'ils bougent devant la caméra, dis-moi, Vassia, pourquoi est-ce qu'ils bougent ? Ne peuvent-ils pas s'allonger pendant cinq minutes ? ! Sergey Sergeevich me baise depuis une demi-heure devant tout le monde.- Je comprends tout, cela ne se reproduira plus.- Ne fais plus jamais ça, Vasya. Tu comprends ou pas ? ! La prochaine fois, tu suivras ce bateau russe. Et je vais aller avec vous.- Taras Grigoryevich, je comprends tout, tout. La prochaine fois, ce sera différent.- Il n'y a pas d'autre moyen ! C'était difficile de mettre une femme sur la route ? C'est toi qui me le dis ! Il n'y avait pas de femme normale ?! Il n'y a que des hommes dans le cadre de ce mensonge, il n'y a pas de femme normale. J'ai trouvé des idiots dans une colonie civile.- Je vous assure, Taras Grigoryevich, que la prochaine fois nous ferons mieux.- C'est un échec, Vassia. Je te le dis, c'est juste un échec. Et dis aussi à Feder qu'il va quitter le bureau maintenant. C'est ça, c'est ça.