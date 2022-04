Flash info J45. Mariupol: centre-ville sous contrôle russe, assaut lancé sur l'usine d'Azovstal- les FAU conservent le contrôle de positions défensives dans l'est et le sud-ouest/ Zelensky demande l'adhésion à l'UE après l'autoristaion de Von der Leyen

Le 8 avril, les premières images du port de Mariupol ont confirmé que les forces armées de la RPD et de la Fédération de Russie ont partiellement pris le contrôle de plusieurs installations et ont atteint le port en se déplaçant depuis l'ouest le long de la côte maritime. Le port de Mariupol est l'un des trois principaux bastions des FAU, y compris des militants du régiment nationaliste Azov, dans la ville. Selon certains rapports, la majeure partie du port maritime est déjà sous le contrôle de l'armée russe. Actuellement, les affrontements se poursuivent dans la zone et les forces conjointes poussent probablement les combattants ukrainiens vers la grande usine industrielle d'Azovstal située dans le quartier de Left Benk à Mariupol. Les forces russes ont pris le contrôle d'un poste de garde-côtes situé sur une colline à côté du port, qui servait de base militaire aux FAU, et où se trouvaient les stations radar des FAU qui surveillaient la côte de la ville et les districts les plus proches. Aujourd'hui, l'installation, qui a été gravement endommagée pendant les affrontements, sert d'important poste d'observation des forces de la RPD, d'où elles surveillent le port et empêchent les avions ukrainiens de tenter d'approcher la ville pour évacuer les commandants ukrainiens, les combattants d'Azov, ainsi que le personnel militaire de l'OTAN qui serait bloqué dans la ville. La vidéo montre que le territoire a été fortifié par des tranchées équipées. Pendant la retraite, les nationalistes ukrainiens se sont réfugiés dans le secteur civil voisin et ont tiré depuis des maisons civiles. Les militaires confirment qu'il reste des équipages sur les navires qui ont été bloqués dans la ville, parmi lesquels des citoyens de différents états, dont des Russes, des Ukrainiens, des Azerbaïdjanais. Leur évacuation n'est pas possible pour le moment, car ce territoire est sous le feu des Forces Armées de l'Ukraine. Selon des données approximatives, plus de 100 marins restent sur les navires. Les marins ont été retenus en captivité pendant plus d'un mois. Il y aurait des femmes parmi les membres de l'équipe. 7 navires civils n'ont pas pu quitter le port de la ville après que les militants d'Azov aient miné les routes maritimes de la région.