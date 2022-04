Flash info J46. Un convoi militaire ukrainien détruit par les Russes/ Fosse commune avec des dizaines de civils ukrainiens a été trouvée à Buzova selon Kiev/ Mariupol: Un navire russe tire sur Azov bloqué dans l'usine Illytch et Azovstal / 8 attaques russes déjouées à Donetsk et Luhansk, selon Kiev/ La Russie a réorganisé le commandement de ses opérations de combat

Une tombe récemment découverte avec des dizaines de civils ukrainiens a été trouvée à Buzova, un village libéré près de la capitale Kiev, ont déclaré les responsables locaux .

Les habitants de la région assiégée de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, pourront évacuer la zone aujourd'hui grâce à neuf trains prêts à accueillir les civils, a déclaré le gouverneur de la région de Louhansk.

Une école et plusieurs immeubles d'habitation ont été touchés par des bombardements dans les régions ukrainiennes de Louhansk et de Dnipro tôt dimanche matin, faisant un blessé et provoquant un incendie, selon des responsables.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a averti que son pays "n'a pas le temps d'attendre", tout en poussant à un embargo pétrolier sur la Russie dans son dernier discours national. "Le pétrole est l'une des deux sources de la confiance en soi des Russes, de leur sentiment d'impunité", a-t-il déclaré.

M. Zelenskiy a déclaré que son pays était prêt à livrer une bataille difficile contre les forces russes qui s'amassent dans l'est du pays. "Ce sera une bataille difficile ; nous croyons en ce combat et en notre victoire. Nous sommes prêts à combattre simultanément et à chercher des moyens diplomatiques pour mettre fin à cette guerre."

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a promis une nouvelle injection importante d'armes et d'aide financière britanniques lors d'un voyage surprise à Kiev samedi. Boris Johnson a déclaré que le Royaume-Uni et ses partenaires et alliés apporteront leur soutien afin que "l'Ukraine ne soit plus jamais envahie". Le Royaume-Uni a confirmé qu'il enverrait 120 véhicules blindés et de nouveaux systèmes de missiles antinavires.

M. Johnson a salué le "leadership résolu" et "l'héroïsme invincible" de M. Zelenskiy. "Les objectifs monstrueux de Poutine sont en train d'être contrecarrés", a déclaré M. Johnson. Les réputations du président russe, Vladimir Poutine, et de son gouvernement ont été "définitivement polluées" par les crimes de guerre contre les civils en Ukraine, a-t-il ajouté.

Le retrait de la Russie du nord de l'Ukraine a laissé des traces de "ciblage disproportionné" de civils, de fosses communes et d'utilisation d'otages comme boucliers humains, selon le dernier rapport des services de renseignement britanniques. Le rapport affirme également que les forces russes continuent d'utiliser des engins explosifs improvisés (EEI) pour faire des victimes, saper le moral des Ukrainiens et restreindre leur liberté de mouvement.

En réponse aux pertes croissantes, les forces armées russes cherchent à renforcer leurs effectifs avec du personnel libéré du service militaire depuis 2012, a déclaré le ministère britannique de la défense.

L'armée ukrainienne a déclaré que ses soldats ont déjoué huit attaques russes sur le territoire des régions de Donetsk et de Louhansk, selon son dernier rapport opérationnel datant de 6 heures ce matin. Les responsables affirment que les forces russes tentent de percer les défenses ukrainiennes à Izum, à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, en déplaçant des unités supplémentaires dans la zone.

Les images satellite publiées par la société privée américaine Maxar Technologies montrent un convoi militaire de 13 km de long se déplaçant vers le sud dans la ville de Velkyi Burluk, à l'est de Kharkiv, le 8 avril.

Des rapports non confirmés affirment qu'un autre général russe de haut rang est mort au combat en Ukraine. Le colonel Alexander Bespalov, commandant du 59e régiment de chars de la Garde, aurait été tué et des funérailles auraient eu lieu vendredi dans la ville russe d'Ozersk, selon les médias locaux.

L'OTAN travaille sur des plans pour une présence militaire permanente à sa frontière afin de lutter contre une future agression russe, rapporte The Telegraph, citant le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

