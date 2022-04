De nombreux événements marquants ont eu lieu ou ont été révélés lors du 49e jour de guerre en Ukraine. À Marioupol, les 12 et 13 avril 2022, un nombre sans précédent de soldats et d'officiers des armées belligérantes se sont rendus depuis la Guerre Le nombre total de soldats et d'officiers des FAU qui se sont rendus volontairement à la captivité russe ou ont été forcés de le faire sous la menace d'extermination a dépassé 1 300, dont 1 026 soldats de la 36e brigade de marine des FAU. Cependant, la partie ukrainienne a affirmé qu'un nombre important de soldats de la 36ème Brigade ont fait une percée au sud plutôt qu'au nord et ont fusionné avec la garnison d'Azovstal, la renforçant. Les photos et vidéos disponibles montrent des dizaines, mais pas des centaines, de soldats des FAU se rendant. Le port maritime de Mariupol est entièrement occupé par des unités des forces armées russes et de la RPD. Tous les otages, y compris tous les étrangers, ont été libérés. Les services de médiation du président turc M. Erdogan n'ont pas été nécessaires. Des unités éparses des FAU se défendent dans les zones résidentielles du district de Primorsky. Certaines se sont repliées sur l'usine Azovstal. Le port lui-même n'a pas encore été déminé. Les installations côtières sont en grande partie intactes. Le 13 avril, le démantèlement des bâtiments séparés dans les zones résidentielles adjacentes à la zone industrielle d'Azovstal s'est poursuivi. Les combattants du régiment d'Azov tentent de se réfugier dans les sous-sols des immeubles résidentiels dans le but de sortir plus tard de la ville en se faisant passer pour des civils. Des rapports font état d'une grave pénurie de munitions et de nourriture pour les groupes des FAU qui continuent de rester à l'extérieur de l'usine Azovstal. La zone de l'usine d'Azovstal elle-même est un bastion lourdement fortifié avec de vastes communications souterraines à plusieurs niveaux. Le degré de fortification d'Azovstal est bien supérieur à celui de la forteresse nazie de Könisberg pendant la Seconde Guerre mondiale. La deuxième zone fortifiée, qui reste partiellement contrôlée par les FAU, près de l'usine Illich, a été exsangue suite aux redditions massives et aux tentatives de percée des bataillons de marines des FAU. Les messages d'information postés par les combattants du régiment Azov sur les médias sociaux se sont transformés en un appel à sauver des vies sans aucun espoir d'assistance militaire ou d'évacuation de Kiev. Il convient de rappeler que, selon les estimations les plus prudentes, il y avait au moins 14 000 des militaires les plus prêts au combat et les plus qualifiés des FAU et des unités nationalistes sur le territoire de Mariupol avant son encerclement. Au 13 avril, les forces restantes étaient estimées entre 4 000 et 6 000 militaires ukrainiens prêts au combat. D'autres unités des forces armées ukrainiennes et des mercenaires étrangers sont arrivés dans l'est de l'Ukraine, dans les régions de Donetsk, Louhansk et Kharkiv, afin de prendre part à la prochaine bataille pour ces régions. Le ministère russe de la Défense a profité de cet élan et a frappé la concentration des troupes des FAU. Le ministère russe de la Défense a indiqué que les unités d'artillerie russes ont frappé six bastions des unités de la 24e brigade mécanisée indépendante ukrainienne près du village de Popasna, dans la région de Louhansk. Ces frappes ont permis de détruire plus de 120 militaires de l'unité, onze véhicules blindés et quatorze véhicules à usages divers. Les avions de l'armée de l'air russe ont frappé 38 installations militaires dans toute l'Ukraine. Il s'agissait notamment du dépôt de munitions de Toshkivka dans la région de Louhansk, ainsi que de huit zones où des équipements militaires ukrainiens étaient amassés dans les localités de Glazunivka, Pyatigorsk et Pryszyb dans la région de Kharkiv. Les forces de défense aérienne russes ont abattu deux drones dans le ciel des localités d'Otchakov et de Mykolaiv. Le QG et l'installation de stockage de carburant de la 128e brigade indépendante d'assaut en montagne des forces armées ukrainiennes près de la ville de Hulay-Pole dans la région de Zaporizhzhya ont également été détruits. Le ministère russe de la Défense a déclaré dans son briefing du soir du 13 avril 2022 qu'il avait enregistré des tentatives de sabotage et des frappes des forces ukrainiennes contre des installations situées sur le territoire de la Fédération de Russie. Moscou affirme que si ces incidents se poursuivent, les forces armées russes frapperont les centres de décision, notamment ceux de Kiev, ce que l'armée russe s'est abstenue de faire jusqu'à présent. Cette déclaration soulève un certain nombre de questions. Par exemple, les dirigeants militaires et politiques de la Fédération de Russie n'ont-ils pas encore compris qu'ils sont en pleine guerre, au moins avec le régime "pro-OTAN" de Kiev en Ukraine, et probablement avec l'OTAN, bien qu'indirectement. Pourquoi le ministère russe de la défense s'est-il abstenu auparavant de frapper les "centres de décision" lors de sa tentative de blocus de Kiev. Quel est le véritable rôle de Medinsky, Peskov et de certains autres politiciens dans les événements actuels. Pourquoi, jusqu'à récemment, il n'y avait pas d'unité de commandement militaire dans l'opération militaire du ministère russe de la Défense en Ukraine, comme le déclarent et le démontrent les services de renseignement britanniques, les témoins oculaires et les événements sur les lignes de front? Ces questions et bien d'autres sont très inconfortables pour le Kremlin. Dans la nuit du 13 au 14 avril, le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, le croiseur Moscou, a été coulé ou sérieusement endommagé. Un navire de cette classe, dans les conditions de la mer Noire, aurait pu être attaqué avec succès soit par un complexe de systèmes antinavires, comprenant à la fois des missiles et des avions, soit par un sous-marin. Dans tous les cas, les militaires de l'OTAN ont été directement impliqués dans l'attaque. Des informations en provenance de Kharkiv indiquent que trois nouveaux bataillons nationalistes des forces armées ukrainiennes sont en cours de formation dans la ville sous les noms de : "Slabozhanshchina" ; "Harkivchyna -1" ; "Harkivchyna-2". Le principal contingent de ces nouvelles unités a été recruté dans les colonies pénitentiaires Alekseevska, Kachanivska et 43e de Kharkiv, où sont détenues les personnes condamnées pour des crimes graves et particulièrement graves. Ces nouveaux bataillons sont censés bloquer Kharkiv du côté sud et ne permettre en aucun cas à la population locale de quitter la ville et le retrait ultérieur des unités de combat des FAU. Les combats se poursuivent dans la région de Kharkiv. Les troupes russes ont frappé les infrastructures militaires des forces armées ukrainiennes dans la ville. Des frappes visent également les concentrations militaires ukrainiennes près de Mykolaiv. Dans la direction d'Izyum, où des unités du ministère russe de la Défense progressent vers Sloviansk et Kramatorsk depuis le nord, les combats sont passés au stade du contact direct de tir, l'ennemi se voyant à travers le viseur d'une mitrailleuse plutôt que la barre de visée d'une artillerie. Un grand nombre d'équipements militaires et de militaires du ministère russe de la Défense ont été concentrés dans la région russe de Belgorod. Il semblerait que ces unités soient destinées à prendre part à la prochaine bataille pour l'est de l'Ukraine. Le 13 avril, le gouvernement étatsunien a approuvé un autre programme d'aide militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine, qui comprend un large éventail d'armes et d'équipements militaires, dont 11 hélicoptères Mi-17 polyvalents, qui étaient auparavant destinés aux forces armées afghanes.

En outre, le paquet comprendra 18 obusiers de 155 mm et 40 000 cartouches pour ceux-ci. Des stations radar mobiles, dont 10 systèmes mobiles de contrôle anti-batterie AN/TPQ-36 Firefinder et 2 radars de détection de cibles aériennes AN/MPQ-64 Sentinel. Les opérateurs de ces systèmes seront formés par des instructeurs américains. 200 véhicules blindés de transport de troupes M113. 100 véhicules tout-terrain Humvee. 500 missiles antichars Javelin et des centaines d'autres missiles antichars. 300 munitions de bombardiers Switchblade d'une modification non identifiée. Des patrouilleurs sans équipage pour la défense côtière. Mines anti-personnel Claymore M18A1. Des explosifs C-4 et du matériel de démolition. Matériel de défense contre les radiations, les produits chimiques et biologiques. Matériel médical. 30 000 ensembles de gilets pare-balles et de casques. Plus de 2 000 lunettes de visée et télémètres laser. La fourniture à l'Ukraine d'armes provenant d'autres pays de l'OTAN, notamment de chars, de véhicules de combat d'infanterie et d'artillerie, devrait s'intensifier. La fourniture de missiles et la participation directe d'unités de l'OTAN au conflit en Ukraine sont désormais à l'ordre du jour. Selon des informations provenant de sources locales des deux côtés du conflit, jusqu'à 40 % des unités des FAU les plus prêtes au combat sont déjà composées de citoyens de l'OTAN. La destruction du croiseur russe Moscou pourrait être l'élément déclencheur d'une forte escalade du conflit, ce qui est dans l'intérêt d'une grande partie des "élites mondiales". La situation politique intérieure difficile aux États-Unis, en Allemagne et en France alimente le désir des élites dirigeantes de conserver le pouvoir en lançant et en prétextant une troisième guerre mondiale.