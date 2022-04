Malgré l'accalmie générale des informations, des combats très intenses ont lieu dans certaines parties du front. Bien sûr, il est trop tôt pour parler d'une offensive à grande échelle. Les combats sont plutôt positionnels, sans grand changement sur la ligne de front, mais très violents dans les points chauds. L'état-major des FAU a publié des données sur les pertes des FAU le 14 avril. Au cours de la journée, les FAU ont perdu 731 militaires, dont des tués, des blessés et des prisonniers de guerre. Au total, 460 personnes ont été faites prisonnières dans toutes les zones d'opérations de combat. Selon le rapport interne de l'état-major des FAU, 5 chars, 13 véhicules blindés, 7 canons d'artillerie de campagne et mortiers, 3 MLRS, 18 véhicules et équipements spéciaux, 1 avion, 3 hélicoptères et 2 drones ont été perdus le 13 avril. La partie ukrainienne ne dispose pas du nombre exact de pertes pour chaque catégorie dans ses rapports internes. La communication avec certaines unités a été perdue, certains équipements peuvent être remis en état après la frappe. À Barvenkovo, une ville située à la périphérie du nord de la région de Donetsk, la situation militaire est désastreuse. La ville est située le long de la prétendue offensive russe d'Izyum vers Sloviansk et Kramatorsk. Les troupes russes et de la RPD sont fermement retranchées dans cette direction et continuent d'avancer vers Slavyansk. Dans la vidéo, le chef de la communauté de Barvenkovo, Oleksandr Balo, affirme que les FAU tiennent les lignes dans le sud de la région, mais qualifie la situation de grave et exhorte les habitants à évacuer. Le ministère de l'Intérieur de la RPD a publié une vidéo montrant la récente tentative de percée des forces armées ukrainiennes de l'usine Illyich à Mariupol le 11 avril. La percée s'est transformée en déroute. Les combattants de la RPD et de la Russie ont détruit 40 véhicules blindés et 70 marines, et 42 ont été capturés. Les militaires russes et de la RPD ont surveillé les préparatifs des FAU pour l'opération et ont arrêté la percée de l'usine d'Ilyich encerclée. Le convoi de chars, de véhicules blindés et de camions a été presque détruit. Les prisonniers ont déclaré que cette tentative était "spontanée et mal préparée". Leurs commandants militaires ne les en ont informés qu'une heure et demie avant l'opération. Ils ont été poussés à la percée par la situation critique avec une pénurie de munitions et de nourriture. Il y a des batailles de position avec un bombardement d'artillerie intense à Kharkiv. Il y a des dizaines d'explosions chaque jour. La plupart des explosions proviennent de la banlieue. Le chef de la défense locale de Kharkiv fait état de victimes civiles mais déclare qu'il n'y a aucune raison d'évacuer. Des combats très intenses ont lieu dans la RPL. L'artillerie de la Fédération de Russie et les FAU se frappent mutuellement. La milice populaire de la RPL et des volontaires tchétchènes nettoient Rubezhnoye et avancent vers Popasnaya. Des combats ont également lieu en direction de Lysychansk et à la périphérie de Severodonetsk. Dans la région d'Avdiivka, les ressources ukrainiennes font état de combats acharnés et d'attaques des forces armées russes. Des travaux d'artillerie actifs sont en cours. De son côté, les FAU soumettent des zones de Donetsk à des bombardements massifs. Des explosions sont observées à Yasinovataya, Tekstilshchiki, dans le district de Petrovsky, à Aleksandrovka, etc. Il est également fait état d'une attaque des forces russes près de Bolshaya Novoselka. Des frappes aériennes sont effectuées près de Gulyaypole et Ugledar. Le 13 avril, un autre incident se produit à la frontière. Les autorités locales de la région russe de Kursk ont signalé des tirs d'armes légères à un poste de contrôle dans le village de Gordeevka, à la frontière avec l'oblast ukrainien de Sumy. Les tirs ont été réprimés, et il n'y a pas eu de victimes ni de destruction du côté russe. Plus tard dans la soirée, le ministère russe de la Défense a déclaré que si ces attaques contre le territoire russe se poursuivaient, les forces armées russes lanceraient des frappes contre les centres de décision, y compris Kyiv, ce que l'armée russe s'est abstenue de faire jusqu'à présent. La Russie continue de rassembler des troupes, notamment dans l'est de l'Ukraine, pour lancer des offensives contre le groupement ukrainien. Après la libération du Donbas, la prochaine cible des forces armées russes pourrait être Odesa et le territoire proche de la Transnistrie.