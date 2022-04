Flash info J52. Ukraine-Des explosions entendues à Kiev et à Lviv/ Entre 2.500 et 3.000 soldats ukrainiens sont morts depuis le début du conflit, dit Zelensky/ Guerre ouverte Russie-OTAN/ La Russie avertit les USA des conséquences de son action en Ukraine/ +30 mercenaires de la campagne militaire privée polonaise auraient été tués vers Kharkiv

"Les principaux efforts de l'ennemi se concentrent sur le regroupement et le renforcement des troupes, la poursuite du blocus partiel de la ville de Kharkiv et son pilonnage à l'artillerie", est-il indiqué. Les forces armées ukrainiennes ont déclaré avoir repoussé 10 attaques ennemies dans les territoires de Donetsk et de Louhansk au cours des dernières 24 heures, détruisant trois chars, un véhicule blindé de transport de troupes, deux voitures et trois systèmes d'artillerie. Un véhicule blindé de transport de troupes russe a également été capturé. Il a mis en garde contre une menace accrue de frappes de missiles sur les infrastructures de défense et de logistique ukrainiennes par des navires de guerre russes en mer Noire armés de missiles. "Dans les eaux de la mer d'Azov, le groupe naval de l'ennemi continue d'effectuer des tâches visant à bloquer le port de Marioupol et à fournir un appui-feu dans la direction de la côte", a-t-il déclaré. Le briefing des forces armées n'a fait état d'"aucun changement significatif" dans la situation à Severodonetsk, où le chef de l'administration civilo-militaire Oleksandr Striuk a signalé hier des tirs nourris et la destruction d'environ 70 % de la ville. Il ne reste plus dans la ville qu'environ 20 000 habitants sur un total de 135 000, a-t-il précisé. Selon le communiqué des forces armées de samedi, partagé sur les canaux officiels Telegram, l'activité russe s'est surtout concentrée en direction de Slobozhansky et de Donetsk. Le communiqué fait état de la poursuite des combats à Slobozhansky, notamment des troupes terrestres russes, des troupes aéroportées et des troupes côtières des flottes de la Baltique et du Nord. À Donetsk, les forces russes tentent de prendre le contrôle des localités de Louhansk de Popasna - où, selon le rapport, les forces ukrainiennes ont subi des tirs constants - et de Rubizhne, ainsi que d'établir un contrôle total sur Mariupol. Les bombardements se sont poursuivis "dans la plupart des directions". Jusqu'à 22 bataillons se trouvaient dans la ville d'Izyum, selon le rapport, qui fait état du déploiement d'unités supplémentaires. Izyum, ville située sur la rivière Donetsk et porte d'entrée du Donbas, a été le théâtre de violents combats pendant l'invasion, et le briefing a signalé la possibilité d'une intensification des combats dans cette ville et à Barvinkove, alors que la Russie se dirigeait vers Slovyansk. IT a également mis en garde contre une intensification des hostilités à Avdiivka, à environ 130 km au nord de Mariupol. "On s'attend à ce que l'ennemi poursuive les combats pour atteindre les frontières administratives de la région de Kherson et tente de reprendre l'offensive", a-t-il déclaré.