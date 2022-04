Flash info J54. 7 morts dans des tirs de missiles sur Lviv/ Photos du Moskva coulé: vraies ou fausses?/ Les régions de Kherson et de Zaporizhzhia, dans le sud de l'Ukraine sous administration russe/ +4.8 M de réfugiés ont quitté le pays/ Sur 6824 mercenaires étrangers, 1 035 ont été tués, 912 ont fui et 400 bloqués à Mariupol selon Moscou/ Un sénateur proche de Biden veut envoyer des troupes US

Biden ally floats idea of US troops in Ukraine

Un allié de Biden lance l'idée de troupes étatsuniennes en Ukraine

Le sénateur étatsunien Chris Coons, un homme politique décrit par les médias comme le plus proche allié du président Joe Biden au Sénat, a évoqué l'idée de déployer des troupes U.S pour combattre les Russes en Ukraine, disant craindre que l'ancienne république soviétique ne "devienne la Syrie de l'Europe de l'Est". "Le peuple étatsunien ne peut pas se détourner de cette tragédie en Ukraine", a déclaré Coons dimanche dans une interview à CBS News. "Je pense que l'histoire du 21e siècle tourne autour de l'acharnement avec lequel nous défendons la liberté en Ukraine et que Poutine ne s'arrêtera que lorsque nous l'arrêterons." Interrogé par l'animatrice Margaret Brennan sur ses récents commentaires appelant les dirigeants américains à discuter du déploiement de troupes en Ukraine, Coons a déclaré que les décideurs politiques devaient tenir compte du "niveau de brutalité" dont font preuve les forces russes. Il a rendu hommage à Biden pour avoir rassemblé les alliés occidentaux afin d'imposer des "sanctions écrasantes" à la Russie, mais a suggéré qu'une action plus directe pourrait être nécessaire, car le président russe Vladimir Poutine fait monter les enchères. "Si Vladimir Poutine, qui nous a montré à quel point il pouvait être brutal, est autorisé à continuer à massacrer des civils, à commettre des crimes de guerre dans toute l'Ukraine sans que l'OTAN et l'Occident ne lui viennent en aide plus vigoureusement, je crains fort que l'Ukraine ne se transforme en Syrie", a déclaré Coons. On peut supposer qu'il voulait dire que les États-Unis et l'OTAN doivent venir plus vigoureusement en aide à l'Ukraine, et non à Poutine. Coons a travaillé comme stagiaire dans le bureau de Biden au Sénat dans les années 1990 et a été élu pour occuper son ancien siège au Sénat en 2010. Le New York Times l'a décrit comme "les yeux et les oreilles de Biden au Sénat", tandis que Politico l'a appelé "le chuchoteur de Biden". Les médias l'ont qualifié de "secrétaire d'État fantôme" après que la Maison-Blanche l'a envoyé en mission diplomatique en Éthiopie l'année dernière. Comme Biden, Coons s'est déjà prononcé contre l'envoi de forces étatsuniennes en Ukraine. Il ne contredit que rarement, voire jamais, les opinions de Biden, de sorte que son changement de rhétorique a suscité des inquiétudes quant à ce que le commandant en chef pourrait envisager. Le sénateur Chris Coons, le successeur de Biden qui occupe son ancien siège dans le Delaware, a activement commencé à évoquer le déploiement de troupes étatsuniennes en Ukraine : "Poutine ne s'arrêtera que lorsque nous - les États-Unis - l'arrêterons", prévient Coons. Les derniers commentaires du sénateur interviennent trois jours après qu'il ait déclaré que l'administration Biden et les législateurs américains devaient discuter des paramètres de déploiement des troupes en Ukraine. S'exprimant lors d'un événement à l'Université du Michigan, il a affirmé que si une implication militaire directe est exclue, "nous invitons un autre niveau d'escalade de la brutalité de Poutine". Coons a ajouté que "les autocrates du monde entier" - de la Corée du Nord à l'Iran en passant par la Chine - observent de près la réponse des États-Unis et de l'OTAN au conflit russo-ukrainien. Il a également qualifié la crise de "moment de 1939", faisant apparemment allusion aux premières conquêtes de l'Allemagne nazie en Europe. "À un moment donné, nous allons devoir faire face à la réalité que Poutine est peut-être prêt à une escalade qui dépasse notre volonté de prendre des risques", a déclaré M. Coons. "Et si nous permettons à l'Ukraine de devenir la Syrie de l'Europe de l'Est, je pense que nous aurons manqué à la fois au peuple ukrainien et à ce moment de l'histoire."...