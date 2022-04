Flash info J55. Zelensky annonce le "début de la bataille pour le Donbass"/ Dans le Donbass, les Russes avancent d'un pas en prenant Kreminna/ Le bataillon néonazi Azov prétend que des civils sont pris en otage à Azovstal

La dernière étape des opérations de nettoyage de Mariupol a commencé. Le port maritime et l'usine Illich sont sous le contrôle des Russes. Le dernier bastion des militants nationalistes ukrainiens dans la ville est la grande usine Azovstal. Les fortifications des FAU à l'usine Azovstal sont constamment bombardées par les forces russes. Le 17 avril, les membres du régiment nationaliste Azov bloqué dans l'Azovstal se sont vu proposer une nouvelle fois de se rendre. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie leur a proposé de se rendre, en garantissant la sécurité. Personne n'a quitté l'usine le long du corridor humanitaire prévu. Kiev a ordonné aux combattants d'Azovstal de tirer sur toute personne qui déciderait de déposer les armes. L'assaut sur le territoire de l'usine d'Azovstal a repris. Le 18 avril, la première vidéo montrant des affrontements sur le territoire d'Azovstal a été partagée en ligne. Les unités d'assaut de la RPD et de la Fédération de Russie ont pris le contrôle du secteur nord de la zone industrielle de l'usine Azovstal et y mènent actuellement une opération de nettoyage, y compris dans les installations souterraines. Dès que les forces russes se sont approchées des militants d'Azovstal, les commandants d'Azov ont joué la carte de l'atout. Tard le 18 avril, le commandant du régiment Azov, Denis Prokopenko, a affirmé que des centaines de civils s'abritaient dans l'usine Azovstal.

"Je suis le commandant du régiment d'Azov, Denis Prokopenko. J'appelle les dirigeants du monde entier. En ce moment, à Mariupol, dans l'usine sidérurgique "Azovstal", des centaines de civils ont trouvé refuge. Parmi eux - des personnes de tous âges, des femmes, des enfants, des familles de défenseurs de Mariupol. Ils s'abritent dans les sous-sols et les bunkers du "monde russe". Ils ont trouvé leur seul abri disponible à côté des soldats ukrainiens, qui défendent toujours la ville contre les envahisseurs russes. Les forces d'occupation russes, et leur supplétif de la RPL/RPL" le savent, ils connaissent les civils, et ils maintiennent leur feu sur l'usine de leur plein gré. Elles utilisent des bombes à chute libre, des roquettes, des bombes anti-bunker, toutes sortes d'artillerie, à la fois terrestre et navale, pour des attaques indiscriminées. Le théâtre de la ville, la maternité, les écoles, les jardins d'enfants, les hôpitaux, les maisons ont été détruits par ceux qui proposent maintenant l'évacuation et la sécurité des civils. Ce sont les mêmes personnes. Et personne ne croit ces salauds. C'est pourquoi je demande instamment aux politiciens de tous les pays civilisés d'organiser un véritable "couloir vert", d'en assurer la sécurité et de fournir une évacuation et une protection immédiates aux civils, aux soldats blessés et aux corps des soldats morts, afin de les enterrer avec les honneurs."

Après presque deux mois d'hostilités dans la ville, les commandants d'Azov ont officiellement confirmé que des civils sont pris en otage à Azovstal. Auparavant, il n'y avait que des rumeurs dans les médias.

Les sources d'Azov ont partagé une vidéo préparée à l'avance sur les canaux officiels d'Azov. On y voit principalement des enfants, des femmes et des personnes âgées. Les civils semblent calmes, voire optimistes. Il est clair qu'ils souffrent d'un manque de nourriture, ont passé beaucoup de temps dans le sous-sol, mais il ne semble pas qu'ils n'aient pas pu quitter le sous-sol pendant près de deux mois. Ils n'ont pas mentionné de dates réelles, donc on ne sait pas exactement quand la vidéo a été réalisée. Ils n'ont pas non plus mentionné l'Azovstal ou les militants d'Azov dans leurs affirmations. Il est donc toujours possible que la vidéo n'ait pas été réalisée récemment ni dans l'Azovstal. Dans le même temps, aucune séquence filmée par les drones n'a confirmé que des civils ont été repérés sur le territoire de l'Azovstal au cours des dernières semaines. En outre, des milliers de civils ont été évacués de Mariupol, et personne n'a confirmé à la caméra qu'il connaissait quelqu'un se réfugiant dans l'usine Azovstal. Cependant, des milliers de civils de Mariupol confirment les crimes de guerre commis par les combattants nazis d'Azov.