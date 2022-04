Flash info J56. Mariupol: nouvel ultimatum de reddition pour 14 heures aujourd'hui-Les combattants ukrainiens lancent un appel désespéré/ Kiev reçoit des avions de chasse /

Les forces russes gagnent de nouveaux territoires dans le Donbass (18+). Le 18 avril, l'état-major des FAU a annoncé le début de la deuxième phase de l'opération militaire russe en Ukraine. Le 19 avril, le ministre russe des Affaires étrangères a confirmé le lancement d'une nouvelle étape. Le ministère russe de la Défense, quant à lui, n'a fait aucune déclaration à ce sujet, mais il est trop tôt pour affirmer que l'offensive russe massive a commencé dans la région du Donbass. De violents affrontements ont lieu sur les lignes de front depuis le lancement des opérations militaires russes. Plus récemment, les forces russes ont multiplié les frappes sur les installations militaires ukrainiennes. L'artillerie russe et celle de la RPL/RPD martèlent également les positions des FAU. Pour le moment, il s'agit probablement de la phase de reconnaissance offensive dans la région du Donbass. La Russie a lancé de petites opérations offensives près de Donetsk et d'Izyum, à la veille d'une offensive de plus grande envergure dans tout le Donbas. Selon le Pentagone, au cours de la journée écoulée, les forces armées de la Fédération de Russie ont transféré deux groupes de bataillons en Ukraine et leur transfert depuis le territoire de la Biélorussie se poursuit. L'une des principales directions de l'offensive russe est le nord de la région du Donbass. Dans la région d'Izyum, les troupes russes avancent vers Slavyansk et Kramatorsk par le nord et le nord-ouest. De violents combats se déroulent également en direction de Barvenkovo. Les FAU se retirent lentement au milieu d'affrontements violents. Selon des informations préliminaires, les FAU ont été repoussées hors du village de Suligovka. Des batailles ont été signalées dans la zone de Novaya Dmitrievka en direction de Barvenkovo et de Dolgenkoe située sur la route de Slavyansk. Les forces armées ukrainiennes auraient préparé une autre contre-attaque contre les forces russes près d'Izyum. Cependant, l'attaque a été contrecarrée par les groupes de reconnaissance russes. À la suite des combats, 4 chars ukrainiens ont été détruits. Les forces russes ont récemment sécurisé les zones situées au nord de Lozovoe, où les lignes de front ont été repoussées vers Peski-Radkovskie. Une autre direction importante dans la région, où les forces russes ont récemment revendiqué un succès, est l'avancée vers la ville de Liman depuis le nord-est. Le 19 avril, les responsables de la RPL ont confirmé le contrôle du village de Kremenaya. Selon certains rapports, le village de Torskoye est passé sous le contrôle de la RPL. Les combats se poursuivent au sud de Rubezhnoye et dans la banlieue de Severodonetsk. Aucun progrès d'aucune des parties n'a été signalé à Popasnaya où les FAU gardent le contrôle de l'ouest et du nord de la ville. Sur les lignes de front de Donetsk, aucune avancée n'a été signalée le 19 avril. Des affrontements à l'artillerie lourde se poursuivent de Popasnaya à Maryinka, où les unités de la RPD repoussent lentement les FAU de leurs positions au sud du village. Au sud de la région du Donbass, dans la zone de Velikaya Novoselka, les troupes russes auraient bloqué le village par l'ouest et seraient entrées dans le village de Vremyovka situé à la périphérie de la ville. Les positions russes et des FAU près de Kharkov restent inchangées. La situation dans le sud de l'Ukraine reste également stable. Dans les régions de Kherson et de Mykolaiv, la principale ligne de front se situe dans la zone Alexandrovka - Snigirevka - Velikaya Alexandrovka. Dans le même temps, les positions des FAU dans la région de Mykolaiv sont lourdement pilonnées par les missiles russes. L'un des principaux champs de bataille en Ukraine est la ville de Mariupol. Alors que l'opération de ratissage dans le district de Primorskiy a atteint sa phase finale, l'assaut majeur sur l'usine Azovstal a été lancé. Cependant, l'offensive des forces spéciales russes et de la RPD est interrompue par le régime de cessez-le-feu proclamé par le ministère russe de la Défense. Le 19 avril, les militants d'Azov et les mercenaires étrangers présents à Azovstal se voient garantir la sécurité s'ils déposent leurs armes et se rendent de l'installation. Ces mesures ont également été prises afin de leur donner une dernière chance de laisser les civils quitter les installations s'il y en a encore qui sont pris en otage. Personne n'a quitté l'Azovstal. Immédiatement après la fin du régime de cessez-le-feu, les bombardements sur les installations ont repris. Pendant ce temps, les groupes d'assauts russes et de la RPD ont passé à la moulinette la zone résidentielle le long de la rue Taganrog, le complexe résidentiel du 1er quartier, le microdistrict de la 6e section à Mariupol. Les Ukrainiens ont été chassés du développement industriel à l'est de l'avenue de l'Unité. Des affrontements éclatent sur l'avenue Pobedy juste à côté de l'entrée de l'usine Azovstal...