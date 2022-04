Flash info J58. Mariupol: images satellites semblent montrer des charniers-des FAU révèlent aux Russes que le bataillon néonazi Azov refuse la reddition et que leurs familles sont présentes avec eux-Pas un seul civil d'Azovstal n'a été libéré/ Les FAU contraints de se retirer de Rubizhne et Kreminna/ Les FAU essayent d'ouvrir d'autres fronts/ 7 morts dans un incendie à Tver près de Moscou

Les forces de la Russie et de la République populaire de Donetsk achèvent l'opération de libération de la ville de Marioupol. Le 21 avril, le ministre russe de la défense a déclaré au président Vladimir Poutine que Marioupol était "libérée" et que les restes des formations nationalistes ukrainiennes se cachaient dans la zone industrielle d'Azovstal. En réponse, le président a déclaré qu'il fallait éviter une attaque directe de cette zone fortifiée. Il a ordonné de la bloquer et de proposer une nouvelle fois aux combattants qui s'y trouvent de se rendre. Pendant ce temps, les combattants du régiment Azov poursuivent leur résistance, tandis que les militaires des autres unités sont utilisés comme de simples boucliers humains pour la "meilleure partie des patriotes ukrainiens". Malgré cela, si l'occasion se présente, les militaires de l'armée et de la garde nationale ukrainiennes se rendent. Plus de 30 combattants se sont rendus au cours de la seule journée du 20 avril . Les captifs rapportent qu'Azov garde les autres unités sous contrôle, au point que tout mouvement est interdit sans le consentement d'un combattant spécifique d'Azov qui les supervise. Les familles des membres d'Azov seraient détenues dans des communications souterraines et des bunkers à Azovstal. Pas un seul civil du territoire d'Azovstal n'a été libéré via les couloirs humanitaires prévus. Le 19 avril, il a été annoncé que plus de 100 personnes avaient été évacuées, mais il s'agissait des habitants des zones résidentielles directement adjacentes à Azovstal. De son côté, le régiment Azov n'a aucun problème d'eau et de nourriture grâce à ses énormes réserves. Il existe encore une alimentation centrale en eau pour une partie de la zone de l'usine. Il y a même un accès à Internet. Néanmoins, les membres d'Azov comprennent parfaitement qu'ils n'ont aucune chance de réussir dans la bataille. Le 20 avril, les commandants d'Azov bloqués à l'intérieur de l'usine ont lancé un nouvel appel, semblable à un mouvement de panique, aux dirigeants des États membres de l'OTAN pour qu'ils assurent leur évacuation vers ces pays. Pendant ce temps, les combats se poursuivent sur d'autres parties de la ligne de front. Les unités pro-Kiev ont été contraintes de se retirer de Rubizhne et Kreminna. De violents combats de rue ont lieu à Popasna. Le 20 avril, il n'y a pas eu d'avancée significative des unités des Forces armées russes depuis Izyum en direction de Barvenkovo et Slovyansk. Kiev a envoyé ses principales réserves dans cette même zone, ce qui a donné lieu à des combats intenses qui ont écourté l'offensive russe. Les forces de Kiev renforcent également les défenses de Seversk, Yampole et Krasny Lyman. Dans la région de Zaporizhzhia, des combats actifs ont lieu à l'est de Hulyaipole. Les forces dirigées par les Russes ont avancé à l'ouest de Velyka Novosilka, capturant plusieurs colonies. Il n'y a pas de changement sur la ligne Kamenskoye-Orekhov-Hulyaipole. Dans la région d'Ugledar, des combats intenses ont lieu sur la ligne Novomikhailovka-Ugledar et à Velyka Novoselka. Des unités russes ont pris le contrôle de deux localités au sud de Velyka Novoselka. Il n'y a pas d'actions offensives près de Mykolaiv. L'armée russe frappe principalement des cibles à Mykolaiv et au sud de Nikopol. Les forces de Kiev tentent de répondre par des attaques en direction de Kherson. Des combats ont lieu dans les colonies entre Kherson et Mykolaiv. Dans la soirée du 20 avril, les forces de Kiev ont effectué une frappe d'artillerie massive sur les colonies situées à l'arrière de la RPD. Les rapports font état d'une augmentation significative du nombre de drones ukrainiens dans le ciel de la RPD et de la RPL. À l'est de Donetsk, au-dessus de la ville de Shakhtyorsk, la défense aérienne de la RPD a intercepté un missile Tochka-U avec des munitions à fragmentation lancé par les forces armées ukrainiennes. Dans le même temps, les autorités de la RPD ont signalé qu'au moins trois adultes ont été blessés et un enfant a été tué à Shakhtersk. L'intensification du pilonnage de l'arrière de la RPD pourrait être le signe que les forces de Kiev préparent des opérations actives dans la région afin de détourner la Russie et la RPD d'autres zones d'opérations. Si une telle tentative réussit, cela signifierait la perte de l'initiative stratégique par la Russie et le passage du conflit au stade d'une guerre prolongée, où les forces des pays de l'OTAN seront directement ou indirectement impliquées a