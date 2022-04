Flash info J60. Blinken attendu à Kiev/ Des officiers français morts à Mariupol ?/ Des forces spéciales britanniques (SAS) et US sont en Ukraine/ La Russie affirme avoir frappé plusieurs dépôts d'armes dans la région de Kharkiv/ 6 morts à Louhansk, 8 à Odessa dans frappes russes/ La région russe de Koursk aurait subi des tirs ukrainiens

Les derniers jours d'hostilités en Ukraine n'ont pas été marqués par des avancées significatives de la part de l'un ou l'autre des belligérants. Des combats acharnés se poursuivent sur les lignes de front du Donbass, tandis que les missiles russes ne cessent de détruire des équipements militaires ukrainiens dans différentes régions. Le 21 avril, le ministre russe de la Défense a déclaré au président Vladimir Poutine que Marioupol était "libérée" et que les restes des formations nationalistes ukrainiennes se cachaient dans la zone industrielle d'Azovstal. En réponse, le président a déclaré qu'il fallait éviter une attaque directe de cette zone fortifiée. Il a ordonné de la bloquer et de proposer une nouvelle fois aux combattants qui s'y trouvent de se rendre. Jusqu'à présent, les militants d'Azov n'ont pas saisi leur chance de quitter les installations d'Azovstal. Ils n'ont pas non plus permis aux civils qui auraient été pris en otage dans les sous-sols de quitter la zone d'Azovstal. Dans le même temps, les combattants d'Azov continuent d'appeler la communauté internationale à sauver leurs vies et à assurer leur évacuation. Le 23 avril, les autorités ukrainiennes et de la RPD auraient convenu de sécuriser un autre corridor humanitaire pour évacuer les civils vers le territoire contrôlé par Kiev, à la demande du vice-premier ministre ukrainien Irina Vereshchuk. Cependant, la tentative humanitaire a été contrecarrée. "Cette action pacifique a été perturbée par les nationalistes ukrainiens qui ont ouvert le feu au mortier depuis le territoire de l'usine Azovstal sur le lieu de rassemblement annoncé des citoyens près du centre commercial Port City sur le boulevard Chevtchenko", a déclaré le chef de la RPD Basurin. Il a noté que les citoyens ont réussi à sortir de la zone dangereuse. En conséquence, un soldat a été blessé. En général, la ville de Mariupol est sécurisée, seul le territoire de l'usine Azovstal est soumis à des frappes d'artillerie. Les tentatives de groupes individuels d'attaquer depuis Azovstal sont réprimées. Les groupes d'assaut de la RPD et de la Russie ont pris le contrôle d'une partie importante de l'installation. Le bataillon "Somalia" de la RPD retourne à Donetsk depuis Mariupol. Dans la région d'Izyum, de violents affrontements se poursuivent. L'artillerie ukrainienne continue de bombarder la périphérie de la ville. Malgré les attaques, le maire par intérim d'Izyum et les activistes de l'organisation humanitaire " Paix à Kharkiv " ont hissé le drapeau russe devant le bâtiment administratif de la ville. Dans la région d'Izyum, sur la rive droite de la rivière Oskol, les forces russes poursuivent leur offensive et ont atteint le village de Zavody, où de violents combats se poursuivent. De même, les troupes russes tentent de percer la défense de l'AFU près du village de Vernopolye, sans succès significatif jusqu'à présent. Barvenkovo, qui est une route logistique importante pour l'approvisionnement des forces armées dans le Donbas, est sous le feu nourri de l'artillerie russe. Il n'y a pas encore de progrès en direction de Barvenkovo. En direction de Slavyansk, les troupes se sont approchées de l'homme rouge. Le groupement de l'AFU déployé dans la région de Slavyansk-Kramatorsk est sous un feu nourri. Jusqu'à présent, aucune nouvelle tentative des forces de la RPL de percer la défense des FAU à Severodonetsk n'a été signalée. Selon certaines informations, le commandement des forces armées ukrainiennes envisage le retrait des troupes ukrainiennes de Severodonetsk vers Lisichansk afin d'éviter la fragmentation du groupement. Le bombardement intensif des positions des FAU dans le village de Zarechnoye continue. L'objectif est de mettre fin aux bombardements sur les zones civiles de la LPR. L'artillerie ukrainienne située à cet endroit bombarde Gorskoye, Lisichansk, Zarechnoye et Severodonetsk. Aucune attaque terrestre n'a encore été signalée. Une petite avancée de la RPL à Popasnaya. On rapporte que le village de Novotoshkovsky est sur le point de passer sous le contrôle de la RPL. Le 23 avril, au cours des combats pour le territoire de la gare ferroviaire de Popasnaya, les gardes-frontières, ainsi qu'un militaire de la 24e brigade mécanisée séparée des forces armées ukrainiennes, une unité tactique des forces terrestres ukrainiennes, ont été pris en otage. Des charges d'armes ont également été prises par les forces de la RPL dans la zone. Les FAU poursuivent leurs contre-attaques dans la région de Kharkiv, près de la capitale de la région. Le 22 avril, les forces ukrainiennes ont attaqué les positions des Forces armées de la Fédération de Russie à Cosaque Lopan. Des forces comptant jusqu'à un bataillon d'infanterie motorisée ont pris part à l'attaque. L'attaque a été déjouée et au moins 2 chars et 8 véhicules de combat d'infanterie auraient été détruits. Les FAU ont revendiqué le contrôle de Bezruky, Slatyne, Prudianka au nord de la ville de Kharkiv. Cependant, la zone était considérée comme une zone grise, sans combats mais avec des tirs d'artillerie intenses, et ces affirmations doivent encore être confirmées. Le 23 avril, les forces armées ukrainiennes (FAU) ont mené une autre attaque sur le territoire russe. Le poste de contrôle du village de Tetkino, dans la région russe de Koursk, a été à nouveau bombardé au mortier par les forces ukrainiennes déployées dans la région de Sumy. Aucune victime n'a été signalée, mais l'attaque a causé des dommages matériels aux installations civiles. En RPD, aucun changement significatif n'a été signalé sur les lignes de front. Les principaux points chauds sont les zones proches d'Avdiivka, où les combats se poursuivent dans la zone de Novobakhmutovka, Novoselka-2 et Troitsky, et près de Maryinka. Sur les lignes de front sud de la région du Donbass, les forces russes poursuivent leurs tirs d'artillerie lourde sur les lignes de front de Malinovka à Kamenskoye. Les combats de position se poursuivent sur toute la ligne de contact sur ce front. Sur la ligne de front Novomikhailovka-Ugledar-Velikaya Novoselka, les FAU tiennent leurs positions. Aucun changement n'a été signalé sur la ligne de front Kamenskoye-Orekhov-Gulyai-Pole dans la région de Zaporizhya. Dans le sud de l'Ukraine, les combats se poursuivent à la frontière des régions de Nikolaev et de Kherson. Les FAU tentent d'avancer depuis la zone de Novorontsovka, mais sans succès significatif jusqu'à présent. Dans la région de Kherson, les forces russes ont tenté une attaque sur le village de Trudolyubovka, mais aucune avancée n'a été confirmée. La région d'Odessa se prépare à devenir un autre point chaud de la guerre. Les FAU accumulent des forces pour la défense de la ville et fournit des armes de Roumanie et du carburant de Moldavie aux troupes dans les directions de Mykolaiv et Krivoy Rog. Le 23 avril, le président ukrainien Zelenskiy a déclaré qu'Odessa pourrait bientôt devenir "un autre Mariupol". Le 23 avril, au moins six missiles russes ont frappé la région ukrainienne d'Odessa. Les frappes de missiles ont visé des installations d'infrastructure militaire des FAU. Des militaires russes ont frappé un aérodrome militaire près d'Odessa. Selon le ministère russe de la défense, un important lot d'armes provenant des États-Unis et de l'UE a été détruit. En revanche, au moins un bâtiment civil à plusieurs étages a été touché. 6 personnes auraient été tuées. À en juger par les images, il est fort probable que la destruction de la maison civile ait été causée par les débris du missile qui a été intercepté au-dessus de la ville par les systèmes de défense aérienne déployés sur l'aérodrome. L'état-major général des forces armées ukrainiennes a indiqué que deux missiles ont été abattus par les moyens de défense aérienne dans le ciel d'Odessa. L'un a été intercepté directement au-dessus de la ville, l'autre a été abattu à Karolino-Bugaz. Dans la nuit, les ateliers d'une entreprise produisant des explosifs et de la poudre à canon pour les forces armées ukrainiennes ont été détruits par des missiles terrestres de haute précision dans la région de Pavlograd. Selon le ministère russe de la Défense, le 23 avril et dans la nuit du 24 avril, neuf installations militaires ukrainiennes ont été touchées par des missiles aériens de haute précision des forces aérospatiales russes, dont un point de contrôle de la brigade des FAU, quatre points forts et lieux de concentration de la main-d'œuvre et de l'équipement militaire, ainsi que quatre entrepôts de roquettes et d'armes d'artillerie dans les districts de Barvenkovo, Novaya Dmitrovka et Ivanovka dans la région de Kharkiv. Les forces aérospatiales russes ont frappé 26 installations militaires de l'Ukraine. Parmi elles, le poste de commandement et d'observation du bataillon, ainsi que 25 zones de concentration de main-d'œuvre et d'équipements militaires ukrainiens ont été détruits. Jusqu'à 150 nationalistes et jusqu'à 40 véhicules et engins blindés ont été détruits. Les troupes de roquettes et l'artillerie ont effectué 423 missions de tir de nuit. Les frappes ont touché 26 points de contrôle, 367 points forts et zones d'accumulation de main-d'œuvre et de matériel militaire, ainsi que 25 positions de batteries d'artillerie. 4 entrepôts de roquettes, d'armes d'artillerie et de munitions ont été détruits dans les zones de Gusarovka et Velikaya Kamishevakha. 10 drones ukrainiens ont été détruits par les moyens de défense aérienne russes dans les zones des localités de Barvinok, Vasilevka, Krasnogorovka, Kremennaya, Novy Pervomaisk, Poltava, Tomarino, Fedorovka, Yasinovatoye, selon le mi