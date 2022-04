Le 24 avril, les principaux développements en Ukraine ont eu lieu dans la région d'Izyum, où de violents affrontements se poursuivent. Les forces russes progressent dans la région de Barabashevka et Vernopolya. Un autre succès tactique de l'armée russe a été signalé près du village de Kurulka, situé à 5 km de l'autoroute principale Barvenkovo-Slavyansk. Les forces russes ont repoussé les FAU hors du village et ont pris le contrôle d'un bastion près de la colonie. La route à proximité est utilisée par les FAU pour l'approvisionnement en munitions, carburant et nourriture. Le village de Dubravnoye est aussi passé précédemment sous le contrôle russe. À l'est de la rivière Oskol, le contrôle russe de Lozovoye, Redkodub et Torsky a été confirmé. Des batailles ont lieu le long de la ligne de front Alexandrovka - Zelenaya Dolina - Zarechnoye. Les combats ont atteint la région de Dolgenky. Dans la région de Kharkiv, les lignes de front suivent les villages de Prudyanka - Russian Lozovaya - Tsirkuny - Shestakovka - Primorskoe - Novaya Gnilitsa - Balakleya. Aucun changement n'a été signalé malgré les tentatives de contre-attaque des FAZ vers la Lozova russe et depuis la ville de Chuguev. Dans la région de Severodonetsk-Lysychansk, les combats se poursuivent à la périphérie de la ville de Severodonetsk, et les troupes de la RPL continuent l'opération de nettoyage à la périphérie de Rubezhnoe. Aucune autre tentative d'assaut de la RPL sur Severodonetsk n'a été signalée ces derniers jours. Au nord-est de Zolotoe, les forces de la RPL ont revendiqué le contrôle du village de Novotoshkovskoye.. Capture par l'armée russe du bastion des FAU près de la ville de Kremennaya. De lourds affrontements se poursuivent à Popasnaya. Les unités de la RPL avancent lentement. Le 24 avril, le contrôle de la gare de Popasnaya-1 par la RPL a été confirmé. Le 24 avril, les FAU ont tiré 197 obus et mines à partir de lance-roquettes multiples BM-21 Grad de 122 mm, d'artillerie à canon de 152 et 122 mm, de mortiers de 120 et 82 mm. Les zones de 8 localités ont fait l'objet de tirs, à la suite desquels 3 civils ont été blessés. 12 bâtiments résidentiels, 4 objets d'infrastructure civile et 7 véhicules ont été endommagés. Selon les responsables militaires de la RPD, le 24 avril, les militaires de la RPD ont détruit 26 nationalistes ukrainiens, 1 position de tir d'obusiers D-30 de 122 mm et 2 véhicules de combat d'infanterie. Un véhicule blindé de transport de troupes, un canon antiaérien ZU-23-2 et un véhicule cargo ont été capturés. 17 militaires de la 36e brigade de marine se sont rendus à Malinovka. Sur les lignes de front sud, les sources ukrainiennes ont signalé l'avancée de l'armée russe de 10 km dans la zone entre Gulyai-Pole et Velikaya Novoselka. Les FAZ contrôlent la ville de Gulyai-Pole, ainsi que les villages de Temirovka et Velikaya Novoselka. Dans la ville de Mariupol, le bombardement de l'usine Azovstal se poursuit, tandis que l'assaut sur l'installation a été arrêté. Le 24 avril, un obus ukrainien a touché la zone proche du village d'Otradnaya dans la région russe de Belgorod. Aucune victime ni aucun dommage n'ont été signalés à la suite de cette attaque...