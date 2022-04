Flash info J62. Moscou appelle l'Occident à ne pas sous-estimer le risque de guerre nucléaire/ Washington réunit ses alliés pour armer l'Ukraine

Les organes d'enquête militaire du Comité d'enquête de la Fédération de Russie ont ouvert une procédure pénale à l'encontre du lieutenant Sergei Batynsky, commandant adjoint de la compagnie d'appui au tir pour les travaux d'éducation de l'unité A-2777 de la 36e brigade de marine des forces armées ukrainiennes, soupçonné d'avoir commis un crime au titre de la première partie de l'article 356 du Code pénal russe (mauvais traitements infligés à des civils). Il a été établi à titre préliminaire qu'au début du mois d'avril de cette année, dans la ville de Mariupol, des militaires ukrainiens de la Brigade des Marines susmentionnée ont arrêté deux civils qui passaient à vélo devant un barrage routier. Les civils se sont identifiés comme étant mari et femme. Bien qu'ils aient des passeports ukrainiens avec un tampon d'enregistrement à Mariupol, il a été décidé de les placer au sous-sol. Plus tard, après avoir bu de l'alcool, Batynsky a fait sortir la femme détenue et a menacé de la tuer, commettant sur elle des actes sexuels violents. Lorsque le mari de la femme détenue au sous-sol a tenté de l'arrêter, Batynsky a tiré et tué l'homme. Au cours de l'enquête préliminaire, Batynskyy a avoué ce qu'il avait fait. En outre, les militaires ukrainiens qui ont confirmé les faits ci-dessus ont été identifiés et interrogés. Dans la vidéo ci-dessous, Batynsky fait des aveux. "Le 05.04.2022, j'ai appris que dans la zone de contrôle du poste de contrôle, deux civils étaient détenus : un homme et une femme. Vraisemblablement un mari et une femme, qui ont été placés dans le sous-sol. Lors de la vérification des documents, il a été établi qu'ils étaient originaires de la ville de Mariupol et citoyens de l'Ukraine. Le 06.04.2022, pendant mon service, j'ai consommé de l'alcool, après quoi j'ai eu envie d'avoir des rapports sexuels avec la femme détenue. De plus, étant à nouveau ivre et menaçant avec l'arme que j'avais, un pistolet Makarov, contre sa volonté, j'ai eu des rapports sexuels avec la femme détenue devant son mari, qui a commencé à exprimer son mécontentement. J'ai donc pointé l'arme sur lui et j'ai tiré sur lui, le tuant ainsi. Je me repens sincèrement d'avoir violé une femme et tué un homme".