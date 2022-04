Dans la nuit du 28 avril, les forces armées ukrainiennes ont lancé une attaque massive de missiles balistiques Tochka-U et de lance-roquettes multiples sur des zones résidentielles dans la partie centrale de la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. La cible de l'attaque de missiles sur Kherson était des zones résidentielles autour de l'avenue Ushakov, où se trouvent également des jardins d'enfants, des écoles et de nombreuses institutions sociales. La ville ainsi que le reste de la région de Kherson sont sous le contrôle des forces russes. Les unités de défense aérienne russes ont repoussé l'attaque de missiles ukrainiens. Douze obus d'un système de roquettes à lancement multiple de forte puissance ont été abattus, et deux missiles balistiques Tochka-U ont été interceptés dans le ciel de la ville. Des fragments d'un des missiles Tochka-U ukrainiens abattus sont tombés dans le parc Shevchenko. Pendant ce temps, les forces de défense aérienne russes ont également repoussé une attaque d'un missile balistique ukrainien Tochka-U sur des zones résidentielles de la ville d'Izyum, dans la région de Kharkiv. La cible de la frappe était l'hôpital de la ville, où se trouve le détachement médical russe. Cet établissement fournit une assistance à la population de la région de Kharkiv. "Les frappes aveugles de missiles du régime nationaliste de Kiev sur les zones résidentielles d'Izyum et de Kherson constituent un crime de guerre et une violation flagrante du droit humanitaire international", a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Les frappes aveugles d'artillerie et de missiles visant des zones résidentielles ne sont pas une nouveauté pour le gouvernement de Kiev. Néanmoins, les récents développements montrent que les forces de Kiev ont la gâchette facile pour bombarder les zones résidentielles, et pas seulement dans la région du Donbass. Pendant ce temps, les forces armées russes et les milices populaires de la RPD et de la RPL poursuivent leur progression régulière sur les positions de Kiev dans l'est de l'Ukraine. Des rapports indiquent que les affrontements ont repris autour de la zone de l'usine Azovstal contrôlée par les radicaux pro-Kiev dans la ville de Mariupol. Les membres du bataillon Azov et les détachements alliés qui y sont encerclés considèrent qu'il est impossible de déposer les armes et de se rendre via le corridor humanitaire proposé en raison des multiples crimes de guerre bien documentés qu'ils ont commis. Ils continuent donc à y garder des civils en otage et à lancer des appels sans fin à la "communauté internationale" sur la nécessité de les secourir. Un autre point chaud sur la ligne de front est Severodonetsk et Popasnaya. Les positions des forces de Kiev qui y sont restées sont bien fortifiées. Par conséquent, l'avancée des forces dirigées par les Russes y est ralentie en raison de l'absence d'opérations offensives de grande envergure sur l'ensemble de la ligne de front. Dans le sud de la région de Kharkiv, autour de la ville d'Izum, d'intenses combats se poursuivent sur toute la zone du point d'appui créé par les forces russes. Les unités russes avancent vers la route Barvenko-Slavyansk. D'une manière générale, la tactique des forces de Kiev peut être considérée comme une tentative de gagner autant de temps que possible pour préparer des fortifications supplémentaires dans la zone des villes de Slavyanks et de Kramatorks, qu'elles considèrent comme leur principal point fort dans cette partie de la région dans un avenir proche. À son tour, il semble que la Russie mise actuellement sur sa puissance de feu massive, y compris sur sa capacité à frapper des cibles au cœur du territoire contrôlé par Kiev avec des armes de haute précision. Ainsi, l'armée russe garde l'initiative stratégique et veut créer le manque de ressources pour les forces de Kiev restant sur la ligne de front, les poussant ainsi à se retirer des positions bien fortifiées en évitant la nécessité de les prendre d'assaut à grande échelle. En outre, le 28 avril, le ministère russe de la défense a publié une mise à jour des frappes russes sur des cibles en Ukraine. Selon lui, pendant la nuit, des missiles aériens de haute précision des forces aérospatiales russes ont vaincu quatre installations militaires en Ukraine. Il s'agissait notamment de deux zones de concentration de main-d'œuvre et d'équipements militaires. En outre, deux dépôts de roquettes, d'armes d'artillerie et de munitions ont été détruits dans les régions de Barvenkovo et d'Ivanovka. Dans le même temps, l'aviation opérationnelle-tactique et l'aviation militaire russes ont frappé 67 installations militaires ukrainiennes. Les cibles comprenaient six postes de commandement, deux points forts de compagnie, deux grands dépôts de roquettes, d'armes d'artillerie et de carburant dans les localités de Preobrazhenka et d'Orekhov, ainsi que 55 lieux de concentration de personnel et de matériel militaire. Plus de 300 membres des forces de Kiev et jusqu'à 40 véhicules ont été détruits. Les troupes de roquettes et l'artillerie russes ont effectué 408 missions de tir pendant la nuit. 18 postes de commandement et 383 zones de concentration de personnel et d'équipements militaires ukrainiens ont été touchés. Par ailleurs, les systèmes de défense aérienne russes ont abattu un avion Su-24 de l'armée de l'air ukrainienne au-dessus du village de Nikolaevka en République populaire de Louhansk. Cinq drones ukrainiens ont été abattus dans les régions de Veselohorivka, Zatishnoe, Novomikhailovka, Lyubimovka, Kharkiv. La Russie déclare que depuis le début de l'opération militaire spéciale, les forces russes ont détruit 142 avions, 111 hélicoptères, 614 drones, 276 systèmes de missiles antiaériens, 2 623 chars et autres véhicules de combat blindés, 299 lance-roquettes multiples, 1 146 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 2 431 unités de véhicules militaires spéciaux. Les armes fournies par les États-Unis sont en route pour l'Ukraine . Pendant ce temps, une vidéo est apparue en ligne, montrant prétendument le déplacement d'équipements militaires roumains en direction de la Moldavie et de la Transnistrie (qui jouxte l'Ukraine). Récemment, la Transnistrie, officiellement connue sous le nom de République moldave de Pridnestrovie (PMR), a été frappée par une série d'attaques terroristes. Le président de la Transnistrie, Vadim Krasnoselsky, a placé la région en état d'alerte terroriste le 26 avril. La région de Transnistrie est dans un état de conflit gelé depuis des décennies. La PMR a déclaré sa séparation de la Moldavie en 1990. Jusqu'en 1992, il y a eu des combats, qui ont pris fin avec la signature de l'accord "Sur les principes du règlement du conflit armé dans la région Pridnestrovienne de la République de Moldavie". Depuis la fin de la phase active du conflit transnistrien, qui a débuté lors de l'effondrement de l'Union soviétique, des forces russes de maintien de la paix ont été déployées dans la république. Aujourd'hui, avec la sécession internationale au sujet de l'Ukraine et la poursuite de l'implication de l'OTAN dans le conflit aux côtés du gouvernement de Kiev, la possibilité d'une attaque dirigée par l'OTAN contre la Transnistrie augmente. Cela serait particulièrement probable si les dirigeants de l'OTAN décidaient d'empêcher l'opération russe visant à prendre le contrôle de la ville portuaire ukrainienne d'Odessa, située juste à côté de la Transnistrie.